Худший год после пандемии: что пророчат доллару

Для американской валюты 2023 год стал худшим с начала пандемии коронавируса — индекс доллара, отражающий его стоимость к корзине из шести основных иностранных валют, упал со 104 пунктов в начале прошлого января до 100 пунктов к началу 2024 года. Примерно так и стоил доллар — на уровне 104 пунктов — к основным валютам в начале пандемии, а затем рухнул до 89 пунктов к началу 2021 года.

Федеральная резервная система (ФРС), играющая роль центробанка США, готовится к началу цикла снижения ставок в 2024 году, что повлечет увеличение доступности кредитов в долларах и еще больше удешевит пока еще самую популярную валюту в мире. Ослабить доллар угрожает и возможная рецессия, и дефицит бюджета США, и госдолг: они рекордно растут.

Потолок все выше

Несмотря на действовавшее законодательное ограничение потолка заимствований страны, ее госдолг продолжал расти и постоянно обновлял рекорд. Поэтому в июне 2023 года в США приняли закон об отмене предела госдолга до 2025 года. Это привело к тому, что в начале нового 2024 года — в первую неделю января — госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн долларов или 124% ВВП.

Годом ранее, в январе 2023-го, долг составлял $31,4 трлн. Для рефинансирования долга Казначейство страны в 2024 году планирует выпустить долговые бумаги — казначейские облигации, как и в прошлом году. На конец финансового 2024 года запланирован долг $34,786 трлн или 128% ВВП (к концу сентября). За это время США также необходимо выполнить процентные выплаты почти на триллион ($969 млрд) по долгу в виде госбумаг, следует из данных бюджета, опубликованных на сайте администрации США. ​Налоговые льготы для американцев запланированы на сумму в $425 млд.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в прошлом году указывало на растущие проблемы с обслуживанием долга США и в августе лишило страну высшего кредитного рейтинга «AAA». Затем рейтинговое агентство Moody’s в ноябре ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного, но сохранило наивысший рейтинг страны на уровне «ААА».

Рейтинговое агентство Standard and Poor's в 2011 году впервые в истории понизило кредитный рейтинг США с уровня «ААА» до уровня «АА+», обозначив причиной быстро растущий госдолг и дефицита бюджета, начиная с кризиса 2008 года.

Дефицит бюджета

Но пока нет утвержденного бюджета (с октября действует временный бюджет) и стране грозит очередная остановка финансирования правительства (шатдаун). Сюда же относятся и бюджетные организаций с их сотрудниками.

Деньги в бюджете будут заканчиваться постепенно: с 16 января (когда выплачивают зарплаты сотрудникам министерства транспорта, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, а также по делам ветеранов) до 2 февраля (выплата зарплат служащим остальных госструктур).

Республиканцы требуют от демократов увеличения расходов для защиты границы с Мексикой и сокращения расходов бюджета — предварительно достигнута договоренность о $886 млрд на военные расходы и $773 млрд на остальные расходы.

В первом финансовом квартале — за период с октября по декабрь 2023 года — дефицит бюджета вырос до 510 миллиардов с 129,4 миллиарда долларов. За год — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — дефицит вырос в 1,5 раза. Это привело к новому рекорду общего госдолга США до $34,06 трлн к 11 января 2024 года.

За 2023 год дефицит федерального бюджета США вырос — к концу сентября — по сравнению с предыдущим годом — до $2,02 трлн. Это примерно в 2 раза больше среднеисторических данных благополучных времен США без учета кризисов. Но в новом финансовом году ожидается еще больший дефицит бюджета.

Рецессия

На открывшемся в понедельник 15 января Всемирном экономическом форуме большинство экономистов ожидают ослабления мировой экономики в этом году и усиление геополитической и экономической фрагментации во всем мире. «Перспективы мировой экономики остаются сдержанными и полными неопределенности, — отмечается в исследовании форума, опубликованном в понедельник. — Геополитические разногласия и социальная напряженность продолжает расти».

Согласно опросу, 30 самых авторитетных экономистов (56% респондентов) ожидают ослабления мировой экономики в 2024 году.

По оценке Arbat Capital, рецессия в США начнется в любом случае из-за высоких ставок, которые и повышались в расчете на замедление экономического роста и потребительского спроса, чтобы остановить рост цен до 2% в год (цель ФРС). При этом годовая инфляция снизилась с рекорда 9,1% в июле 2022 года до 3,1% в ноябре ноябре 2023-го, ускорившись в декабре до 3,4%.

За последние два года ФРС повышала ставки 11 раз — с 0,25% до 5,5%.

Неделей ранее бизнес-ассоциация The Conference Board опубликовала опрос 1200 крупнейших американских руководителей о самых больших рисках в 2024 году — среди них на первом месте — рецессия и рост цен. Опрос Торговой палаты США подтвердил эти опасения в своем отчете.

Такой доллар миру не нужен?

«С одной стороны, снижение ставок делает долларовую зону менее привлекательной. С другой, если говорить об индексе доллара (DXY), то это курс доллара относительно корзины валют, преимущественно евро, — пояснил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов. — Поэтому для снижения доллара из-за ставок должна быть более выгодная альтернатива. Но, скорее всего, ставки в евро пойдут вниз синхронно с долларовыми».

Что качается состояние экономик, то американская намного сильнее европейской и имеет все шансы избежать рецессии. Это делает привлекательным инвестирование в американские активы относительно зоны евро. Большую опасность для доллара представляет геополитика. Китай и другие страны после заморозки российских активов ускорили выход из американского госдолга. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Фактическое снижение индекса доллара в 2023 г. небольшое. Скорее, можно говорить о том, что он заметно вырос в 2021—2022 гг.», — считает Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Если экономика начнет охлаждаться, и ФРС перейдет к менее жесткой политике, чего ожидают многие эксперты, доллар может еще несколько снизиться. Альберт Короев начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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