В России начнут страховать инвестиции на ИИС нового типа

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта создать механизм, который позволит страховать средства на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) нового типа. Максимальный размер защищенной суммы, как предполагается, составит 1,4 млн рублей на человека, как на банковских вкладах.

«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых начиная с 1 января 2024 года (индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа), с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 миллиона 400 тыс. рублей на гражданина», — указано в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Сделать это нужно до 1 марта 2024 года. Поручение дано по итогам инвестиционного форума «Россия зовет».

Сейчас в стране страхование распространяется на вложения иного типа, в первую очередь — банковские вклады. Сумма возмещения по ним также составляет 1,4 млн рублей. Выступая на форуме 7 декабря прошлого года, Путин предложил распространить механизм страхования на ИИС и уравнять компенсации с теми, что существуют для банковских вкладов.

Индивидуальные инвестиционные счета — это специальный счет, предусматривающий различные льготы для инвесторов. Ранее существовали ИИС двух типов: А и Б. Первый предполагал возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы в качестве налогового вычета (но не более 52 тыс. рублей в год), второй — освобождение от налога на доход от вложений в случае закрытия счета. При этом льготы предоставлялись лишь в случае, если ИИС не был закрыт до истечения трехлетнего срока. С начала этого года инвесторы могут открывать индивидуальный счет третьего типа (ИИС-3), который объединяет оба типа льгот.