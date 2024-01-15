На шаг ближе к годовым максимумам

Рынок накануне. Российский фондовый рынок завершил неделю на позитивной ноте: индекс МосБиржи вырос на 0,12%, до 3185,22 п., индекс РТС повысился на 0,37%, до 1136,06 п. В отраслевом разрезе динамику лучше рынка показал финансовый сектор. Основной вклад в рост индекса финансов внесли акции ЭсЭфАй (SFIN 764 ₽, +17,54%).

Рубль укрепился к доллару США до 88,4100 ₽, к евро до 97,1000 ₽, к юаню до 12,2260 ₽ С 15 января Минфин возобновляет продажу валюты и золота в объеме 4,1 млрд руб. в день, а Банк России увеличит продажи валюты до 16,7 млрд руб. в день по сравнению с 0,9 млрд руб. в день в период с 9 по 12 января. Эти факторы могут способствовать дальнейшему укреплению рубля.

Котировки Brent пытаются закрепиться выше $78 за барр. на фоне обострения геополитической ситуации после ударов США и Великобритании по Йемену. Танкерные компании всего мира пересматривают свои маршруты в обход Красного моря. Сокращение поставок «черного золота» через Красное море может стать еще более значительным из-за риска того, что хуситы предпримут ответные меры после атак на их базы в Йемене.

Новости, ожидания и торговые идеи. ЭсЭфАй (SFIN 764 ₽, +17,54%) стала напрямую владеть квазиказначейским пакетом в размере 57% акций. Мы полагаем, что двухдневная эйфория в бумагах ЭсЭфАй связана с ожиданиями, что менеджмент все-таки решит погасить большую часть пакета, в результате чего может быть сокращен уставной капитал компании, что предоставит импульс дальнейшему росту котировок акций компании.

Henderson (613,1 ₽, +4,95%) подвел предварительные итоги 2023 года: выручка компании достигла исторического максимума в размере 16,8 млрд руб., увеличившись на 35% по сравнению с 2022 годом. Компания планирует опубликовать полноценный операционный годовой отчет 25 января.

Сегодня состоится ВОСА TCS Group (TCSG 3355,5 ₽, +2,36%) по вопросу редомициляции с Кипра в Россию. Положительное решение совета директоров повысит инвестиционную привлекательность бумаг группы.

В понедельник утром настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,02%, китайский Shanghai Composite — на 0,36%. Торги в США сегодня не проводятся по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

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