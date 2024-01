Как изменится Globaltrans после появления нового акционера

На текущую дату выкуплены доли Никиты Мишина (Onyx Investments Ltd), Константина Николаева (Maple Valley Investments Ltd), Сергея Мальцева (Goldriver Resources Ltd) и небольшие пакеты у несвязанных акционеров, в результате чего Кайрат Итемгенов стал владельцем доли 26,2% Globaltrans. Также не позднее второго полугодия 2024 года планируется закрытие сделок по приобретению долей Александра Елисеева и еще одного несвязанного акционера, что приведет к росту доли нового акционера до 31,6%. Сумма сделок по приобретению долей неизвестна. Один из основателей Globaltrans Андрей Филатов (его компании Marigold Investments принадлежит 11,5% Globaltrans) остается в составе акционеров и, по сообщению его представителя, не планирует выходить из бизнеса.