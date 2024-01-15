Как изменится Globaltrans после появления нового акционера

Вторая рабочая неделя года началась с крупной сделки: новым акционером Globaltrans с долей 26,2% стала компания Aqniet Capital LLP, зарегистрированная в Казахстане. Компания подконтрольна Кайрату Итемгенову, который входит в список Forbes как один из богатейших бизнесменов Казахстана. Принадлежащая Кайрату Итемгенову Aqniet Group имеет 25-летний опыт работы в розничной торговле фармацевтическими товарами, управляет одной из крупнейших аптечных сетей в Казахстане Europharma и сетью аптек Arzan Pharm.

Бизнесмен также владеет отелями Movenpick и Pana в Москве, гостиничным комплексом Жетысу в Алма-Ате, энергетической компанией KBI Energy и логистической компанией Satti Logistics.

На текущую дату выкуплены доли Никиты Мишина (Onyx Investments Ltd), Константина Николаева (Maple Valley Investments Ltd), Сергея Мальцева (Goldriver Resources Ltd) и небольшие пакеты у несвязанных акционеров, в результате чего Кайрат Итемгенов стал владельцем доли 26,2% Globaltrans. Также не позднее второго полугодия 2024 года планируется закрытие сделок по приобретению долей Александра Елисеева и еще одного несвязанного акционера, что приведет к росту доли нового акционера до 31,6%. Сумма сделок по приобретению долей неизвестна. Один из основателей Globaltrans Андрей Филатов (его компании Marigold Investments принадлежит 11,5% Globaltrans) остается в составе акционеров и, по сообщению его представителя, не планирует выходить из бизнеса.

Новый владелец планирует сохранить менеджмент компании, а действующий председатель совета директоров Сергей Мальцев, несмотря на выход из состава акционеров, планирует войти в новый состав совета директоров после завершения редомициляции компании. Редомициляция обусловлена необходимостью преодолеть ограничения, связанные с текущей корпоративной структурой Globaltrans. Ожидается, что после завершения редомициляции компания сможет переводить деньги из России на зарубежную материнскую компанию, но это не означает автоматической возможности выплаты дивидендов акционерам материнской компании.

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