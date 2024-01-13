Citigroup намерена сократить как минимум 20 тыс. сотрудников

По ее данным, четвертый квартал 2023 года стал худшим для конгломерата с конца 2009 года — убыток составил $1,8 млрд. Это было вызвано расходами в размере $4 млрд, в том числе $800 млн на реструктуризацию. Также Citigroup понесла большие финансовые потери из-за прекращения деятельности в России и девальвации аргентинского песо.

Конгломерат спрогнозировал, что расходы на мероприятия по сокращению сотрудников могут составить до $1,8 млрд, но этот шаг позволит экономить до $2,5 млрд в год к 2026 году, когда они должны быть завершены, отмечает издание.

Помимо рабочих мест, которые будут ликвидированы в процессе реструктуризации, Citigroup рассчитывает сократить еще 40 тыс. сотрудников за счет запланированного выхода из потребительского банковского бизнеса в Мексике и других странах.

В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении своего присутствия в России и планах свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.