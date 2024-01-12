Нефть и газ получили драйверы для роста

Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке остается главным драйвером для котировок черного золота.

Иран заявил о задержании американского нефтяного танкера в Оманском проливе. Власти США уже призвали немедленно освободить судно и экипаж. Танкер перевозил иракскую нефть.

Также США и Британия впервые с 2016 г. нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. С высокой вероятностью они будут не последними.

Пока нефтяные котировки реагируют умеренно — баланс спроса-предложения и слабая экономическая активность в мире имеют более важное значение для рынка. Тем не менее, есть несколько важных сигналов о том, что котировки нефти могут продолжить движение вверх.

Фьючерсы на природный газ получили поддержку после выхода данных от EIA, показавших снижение запасов по итогам прошлой недели выше ожиданий на 140 bcf против 121 bcf в прогнозе. Профицит запасов относительно средних значений за пять снизился до 348 Bcf.

Также произошло падение уровней добычи из-за снижения температур. Основные холода пришлись на эту неделю, поэтому для трейдеров будет крайне важным следующий отчет о запасах, который позволит оценить на сколько упадет текущий профицит. Предварительная оценка показывает, что запасы могут упасть на 300 bcf.

Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление на территории Северной Америки, поэтому спрос будет снижаться. Мартовский фьючерский продолжает торговаться на уровне $2,6 со значительной бэквордацией к текущему контракту.

За прошедший четверг добыча в США природного газа выросла всего на +0,6% г/г, спрос на +16,2% (!) г/г, а экспорт LNG на +0,2% н/н. Кумулятивная выработка электроэнергии за последние 52 недели упала на 1,2% г/г.

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