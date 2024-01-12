Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов поднялись на 0,12−0,37%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю позитивно, индекс Мосбиржи приблизился к отметке 3 200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,12%, до 3 185,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,37%, до 1 136,06 пункта. Курс юаня снизился на 0,097%, до 12,226 рубля, доллара — на 0,18%, до 88,41 рубля, евро — на 0,06%, до 97,1 рубля.

«Среди основных факторов поддержки — рост цен на нефть из-за витка напряженности на Ближнем Востоке, приток свежей ликвидности в виде реинвестирования полученных ранее дивидендных выплат. Сдерживали покупательскую активность укрепление рубля и приближение выходных», — сказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

Внешний фон оставался неоднородным. Биржи КНР закрылись в минусе. «Негатив пришел со стороны статистики: за прошлый год внешняя торговля страны сократилась на 5% в годовом выражении, импорт упал на 5,5%, экспорт — на 4,6%. На европейских площадках настроения в конце недели были заметно лучше», — добавил эксперт.

Рынок акций.

В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Qiwi (+5,47%), котировки ММК (+2,31%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,18%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+2,18%), привилегированные акции «Башнефти» (+2,14%), котировки «Алросы» (+2,08%), бумаги ВК (+1,79%), расписки TCS Group (+1,57%).

Бумаги Qiwi к вечеру подскочили в связи с тем, что головное общество компании получило согласие биржи Nasdaq на продление срока реструктуризации бизнеса до 31 января 2024 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Акции банка «Санкт-Петербург», ММК и бумаг нефтегазового сектора продолжали рост благодаря сохранению дивидендных ожиданий. Благоприятным фактором также можно назвать ралли цен на нефть, также отметила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии оказались обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-1,62% и −0,89% соответственно), расписки «Глобалтранса» (-0,94%), котировки ТМК (-0,89%), акции ВТБ (-0,79%), бумаги «Распадской» (-0,78%).

Акции «Мечела», «Глобалтранса» и ряда других эмитентов корректировались вниз после повышения ранее на неделе, пояснила Кожухова.

Прогноз на 15 января.

В начале будущей недели в «БКС мир инвестиций» ожидают сдержанного роста с перспективой выхода индекса Мосбиржи в район 3 220 — 3 225 пунктов. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 15 января — 3100−3225 пунктов, по курсу рубля к доллару — 87−90 рублей.

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что в понедельник индекс Мосбиржи может перейти в коридор 3 150 — 3 250 пунктов, пара доллар/рубль — в диапазон 87−89,5 рубля., евро/рубль — в коридор 96−98 рублей, юань/рубль — в коридор 12,1−12,6 рубля.

15 января состоится общее собрание акционеров TCS Group, в повестку включен вопрос редомициляции в Россию.