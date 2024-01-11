Обзор российского рынка на 11 января

Рынок накануне. На российском фондовом рынке царят позитивные настроения. Индекс МосБиржи вырос на 0,29%, до 3164,7 п., индекс РТС повысился на 0,85%, до 1115,51 п., на фоне укрепления рубля.

В отраслевом разрезе только индексы строительных компаний и финансов показали незначительное снижение, менее чем на 1% каждый, в рамках коррекции после роста в предыдущие дни.

Рубль окреп к доллару США до 89,3300 ₽, к евро до 98,0025 ₽, к юаню до 12,4090 ₽ Поддержку национальной валюте оказывает возобновление Банком России операций на валютном рынке и сезонный фактор, т. е. высокое предложение валюты со стороны экспортеров при низком спросе на импорт после всплеска в праздники.

Котировки Brent в среду в первой половине дня превысили $78 за баррель после сообщения о первом нападении йеменских хуситов на корабль США в Красном море в ответ на американскую атаку на йеменские военно-морские силы 31 декабря. Однако опубликованные позднее данные от EIA о неожиданном росте недельных запасов сырой нефти, на 1,338 млн баррелей (прогнозировалось снижение на 0,675 млн баррелей) спровоцировали падение нефтяных котировок.

Новости, ожидания и торговые идеи.

Российская структура Fix Price (FIXP 365,4 ₽, +3,66%) получила разрешение властей на выплату в адрес материнской компании 9,8 млрд руб. в качестве дивидендов за 2022 год. Перевод средств внутри компании еще не означает возобновление выплат акционерам, но позволяет надеяться на благополучное разрешение этого вопроса, поэтому участники торгов восприняли новость позитивно.

Северсталь (CHMF 1443,2 ₽, +0,60%) приобрела три актива «Венталл» по производству металлоконструкций, что позволит компании увеличить объемы выпуска этой продукции до 126 тыс. тонн в год.

Cовет директоров ЛУКОЙЛа (LKOH 6957,0 ₽, +0,38%) на заседании сегодня рассмотрит итоги 2023 года и цели на 2024 год. В акциях Роснефти (ROSN 601,0 ₽, +0,07%) и Магнита (MGNT 7380,0 ₽, +2,29%) пройдут дивидендные отсечки, что может оказать давление на индекс МосБиржи с учетом веса бумаг в составе индекса.

Между тем внешний фон благоволит позитивному открытию российского рынка акций: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,91%, китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,57%, фьючерс на S&P 500 укрепляется на 0,22%.

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