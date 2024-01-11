Курс биткоина достиг максимума с декабря 2021 года

Рост цены BTC связан со вчерашним решением Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрить торговлю биржевыми продуктами , в которых используется биткоин, в том числе для розничных инвесторов. Глава SEC Гэри Генслер заявил, что ведомство намерено выдать разрешения в общей сложности 20 биржевым фондам. На текущий момент регулятором выдано 11 лицензий.

Его курс вырос за последние сутки на 9% и достиг $2,8 тыс. Последний раз эта криптовалюта стоила так много в мае 2022 года. Рост ее курса связан с уверенностью инвесторов в том, что вслед за положительным решением по инвестфондам, связанным с биткоином, SEC примет аналогичное решение и в отношении фондов, торгующих ETH. Заседание комиссии по этому вопросу назначено на 23 января.