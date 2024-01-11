21:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс биткоина достиг максимума с декабря 2021 года

Курс биткоина (BTC) превысил отметку $49 тыс. впервые с декабря 2021 года, следует из данных Coinmarketcap. После этого его цена скорректировалась, опустившись ниже $48 тыс.

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Источник: Reuters

Рост цены BTC связан со вчерашним решением Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрить торговлю биржевыми продуктами, в которых используется биткоин, в том числе для розничных инвесторов. Глава SEC Гэри Генслер заявил, что ведомство намерено выдать разрешения в общей сложности 20 биржевым фондам. На текущий момент регулятором выдано 11 лицензий.

Кроме того, сегодня, 11 января, заметно растут котировки и второй по популярности криптовалюты — эфириума (Ethereum; ETH).

Его курс вырос за последние сутки на 9% и достиг $2,8 тыс. Последний раз эта криптовалюта стоила так много в мае 2022 года. Рост ее курса связан с уверенностью инвесторов в том, что вслед за положительным решением по инвестфондам, связанным с биткоином, SEC примет аналогичное решение и в отношении фондов, торгующих ETH. Заседание комиссии по этому вопросу назначено на 23 января.

Биткоин от TradingView

Кирилл Сарханянц

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