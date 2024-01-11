SEC разрешила запуск первых биткойн-ETF

Решение было принято после постановления апелляционного суда США по округу Колумбия. Согласно постановлению, SEC не смогла объяснить причины, по которым она не одобрила заявку инвесткомпании Grayscale на листинг и торговлю биткоин-ETF. Поэтому предыдущее решение комиссии было отменено и дело отправилось на повторное рассмотрение. Всего с 2018 г. по март 2023 г. комиссия отклонила 20 аналогичных заявок.

Как сообщает «Интерфакс», регулятор дал разрешение на торги паями фондов Grayscale Bitcoin Trust, Bitwise Bitcoin ETF, Hashdex Bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust, Valkyrie Bitcoin Fund, ARK 21Shares Bitcoin ETF, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, VanEck Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Fund, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund и Franklin Bitcoin ETF.

Ранее неустановленное лицо получило несанкционированный доступ к аккаунту SEC в социальной сети X (бывшая Twitter) и опубликовало информацию о разрешении регулятором запуска подобных ETF. Позднее комиссия опровергла эту информацию и удалила несанкционированное сообщение, отмечает MarketWatch.