20:23 (мск), источник: ТАСС

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,3 млн баррелей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,3 млн баррелей и на 5 января составили 432,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

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Источник: Reuters

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 18:36 мск мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,7%, до $78,03 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале рос на 0,41%, до $72,89 за баррель.

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