Запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,3 млн баррелей

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 18:36 мск мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,7%, до $78,03 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале рос на 0,41%, до $72,89 за баррель.