В России назвали самый популярный вид займа у россиян

За год онлайн-спрос на такие займы вырос на 36% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего ими интересуются женщины 27−55 лет для решения бытовых нужд, покупки техники, рефинансирования задолженности. Среднемесячная запрашиваемая сумма в категории Installments варьировалась в течение года от 19 до 24 тысяч рублей.