Можно ли получить налоговый вычет после приобретения дачи?

Налоговый вычет — вещь, безусловно, приятная, и получить его стремятся многие приобретатели недвижимости. И если с ипотечными квартирами все более-менее ясно и процедура отработана, то в сфере покупки дач постоянно возникают вопросы в стиле «а не положено ли нам»? Углубившись в изучение проблемы, мы обнаружили важные тонкости и нюансы.

Отвечает юрист Сергей Коломийцев:

— Покупка дачи и квартиры в городе в смысле получения налогового вычета при вей схожести ситуации все-таки разнятся между собой. Напомню определение Федеральной налоговой службы, трактующей налоговый вычет на жилье как возмещение фактически понесенных расходов на новое строительство или покупку жилья, но не более двух миллионов рублей (возврат составляет 13 процентов от этой суммы) и предоставленное только один раз.

Так вот, за покупку обычных садовых домов, хозяйственных построек и дач, которые по документам жильем не являются, налоговый вычет получить нельзя. Более того, не положен он и в том случае, если вы после покупки перевели дачный дом в статус жилого.

Однако это вовсе не означает полное отсутствие шансов. ФНС с 2019 года внесла некоторые уточнения в список недвижимости, за которую полагается налоговый вычет, и, согласно этим уточнениям, если вы приобретаете земельный участок (даже в рамках садоводческого некоммерческого товарищества) с домом, который прежним собственником зарегистрирован как жилой, то в этом единственном случае вы имеете право подать соответствующее заявление на сайте ФНС и рассчитывать на получение компенсации.

Налоговый вычет исчисляется от стоимости всей приобретаемой недвижимости, то есть в нее входят цена участка, дома и прочих строений, а не только отдельно дома.