Лейся пенсия: как накопить на достойную старость в 30, 40 и 50 лет

Специалист напомнила, что в первую очередь, в любом возрасте, стоит начать с формирования подушки безопасности. Ее желательный размер составляет 3−6 ежемесячных окладов.

«Человек при формировании сбережений опирается на свои базовые потребности: покупку недвижимости, оплату образования ребёнка и пр. Отдельной целью может выступать капитал на пенсию», — пояснила собеседница.

Накопления на пенсию как цель в 30, 40 и 50 лет будут отличаться, в первую очередь, сроком до выхода на пенсию, необходимой скоростью формирования пенсионных сбережений и объемом вложений.

Алла Пальшина добавила, что, как правило, чем выше возраст, тем более консервативным становится профиль инвестиционного портфеля. «Откладывать на пенсию выгоднее с молодых лет: так больше возможностей копить незаметно для себя и пользоваться более широким спектром финансовых инструментов, а значит — качество портфеля будет лучше», — считает эксперт.

При этом в любом возрасте направлять в инструменты долгосрочных сбережений и инвестировать рекомендуется не менее 5% от своего ежемесячного дохода.

Новый инструмент

В 2024 году появился новый инструмент — программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она имеет все шансы заменить в финансовых портфелях россиян пенсионные программы и даже вклады.

«Предлагать ПДС будут негосударственные пенсионные фонды. С новой программой можно будет откладывать на дополнительную пенсию и в любом возрасте. Причём взять свои выгоды от участия в ПДС сможет каждое поколение», — пояснила эксперт.

Те, кто вступит в программу, смогут перевести и активировать свои пенсионные накопления (накопительную часть пенсии, которая формировалась с 2002 по 2013 год из отчислений работодателей в рамках системы обязательного пенсионного страхования). Эти деньги поступят на счёт ПДС и станут частью личного капитала.

Средствами (и пенсионных накоплений в том числе) можно будет воспользоваться в сложных жизненных ситуациях: потратить на оплату дорогостоящего лечения или поддержку семьи при потере кормильца. Если не переводить пенсионные накопления в ПДС, воспользоваться ими в особых случаях не получится.

Участники всех возрастов смогут получать до 108 тыс. рублей софинансирования от государства: сумма поддержки зависит от уровня официального дохода и размера регулярных пополнений счета из своего кошелька.

Еще один плюс новой программы — надежность. Она подразумевает наличие гарантий сохранности сбережений — средства застрахованы АСВ на сумму 2,8 млн рублей, также гарантируется сохранность взносов и зафиксированного по итогам до пяти лет положительного инвестиционного дохода.

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