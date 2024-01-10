ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид

«Клиентов из Списка следует проверять особо тщательно, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета», — говорится в сообщении ЦБ.

Если такому клиенту одновременно присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», Банк России рекомендует кредитной организации рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. За этим последуют «блокирующие» меры — клиент лишится возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

«По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор “антиотмывочных” мер, за исключением отказных и блокирующих», — добавляется в сообщении Центробанка.

Банки также должны постоянно разъяснять своим клиентам риски, связанные с переводом денег нелегалам, напомнили в ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».