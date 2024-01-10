Цены на СПГ в Азии упали до семимесячного минимума

По данным трейдеров, вчера, 9 января, спотовые ставки упали примерно до $9,80 за млн британских тепловых единиц (BTU), что является самым низким показателем с середины июня 2023 года. Наличие больших запасов газа в Северной Азии, где проживают крупнейшие покупатели СПГ, также означает, что нет немедленной необходимости дополнительных закупок, отмечает агентство. Оно уточняет, с 9 по 17 января температура в Китае и на Корейском полуострове, по прогнозам, превысит сезонные нормы. Как отмечает Bloomberg, европейские фьючерсы на газ также снизились, поскольку период холодной погоды, как ожидается, закончится к следующей неделе.