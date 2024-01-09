Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу

Сборочные линии завода были остановлены с марта 2022 года, как сообщала Hyundai Motor, в связи с трудностями с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине. Последний раз завод Hyundai в Петербурге (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») продлевал режим простоя до 31 декабря 2023 года.

В декабре 2023 года сообщалось, что совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже российского завода компании «Арт-Финанс». По данным агентства Рёнхап, актив будет продан за символические 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. По данным ЕГРЮЛ, «Арт-Финанс» на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера «Авилон» Андрей Павлович. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал РИА Новости, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Петербурге компании «Арт-Финанс», ее параметры сейчас финализируются. Также Мантуров сообщил, что потенциальный собственник завода Hyundai в Петербурге уже прорабатывает совместно с индустриальными партнерами возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке.