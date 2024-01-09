Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

Ранее, в июне 2022 года, ВБ прогнозировал спад российской экономики в 2023 году на 0,2%. Однако в новом докладе этот показатель был повышен на 2,8 процентного пункта.

По мнению экспертов ВБ, лучше ожиданий экономическое восстановление в России обеспечила существенная бюджетная поддержка, в том числе на нужды обороны. Также незначительно сократились добыча и экспорт российской нефти.

В будущем ожидается снижение внутреннего спроса из-за ужесточения денежно-кредитной политики, прогнозирует ВБ. По оценкам экспертов, после начала СВО вырос уровень миграции в Россию из стран Центральной Азии.

На прошлой неделе бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал главную проблему российской экономики.