Титов объяснил, почему не сбылись мрачные прогнозы для российской экономики

«Все ожидания последнего года были в основном негативными. Казалось, что день ото дня будет лишь хуже и хуже. Но эти мрачные прогнозы не оправдались. Сегодня мы стабильно держим ситуацию в экономике. Возможности для бизнеса после санкций сохранились, и это, считаю, главное», — сказал он.

В последнее время, добавил омбудсмен, «Россия много чего научилась изготавливать сама, наша экономика быстро перестроилась, импортозаместилась по целому ряду важнейших направлений».

Произошло это, по словам Титова, благодаря тому, что экономика России давно стала рыночной. «Если бы мы не были рыночной экономикой, так быстро не адаптировались бы к той сложнейшей геополитической ситуации, в которой оказались, это точно», — подчеркнул собеседник агентства.