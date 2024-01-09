Рынок игнорирует снижение цен на нефть

Рынок накануне. Новая неделя на российском фондовом рынке началась на позитивной ноте: индекс МосБиржи на фоне восстановления объемов повысился на 0,71%, до 3158,58 п., индекс РТС показал более скромный рост, повысившись на 0,22%, до 1089,72 п., на фоне ослабления рубля.

Дневной объем торгов акциями из основного индекса МосБиржи в понедельник восстановился до 42,56 млрд руб., превысив средние показатели предыдущей недели.

В отраслевом разрезе опережающую динамику показали индексы строительных компаний и финансов, которые выросли более чем на 2% каждый.

Рубль ослаб к доллару США до 91,1525 руб., к евро до 100,0150 руб., к юаню до 12,7110 руб.

Основные новости и события

Падение котировок Brent ускорилось после снижения отпускных цен со стороны Саудовской Аравии. Госкомпания Saudi Aramco сообщила о понижении цен на нефть на $1,5−2 за баррель на поставки во все регионы в феврале. Решение Эр-Рияда отражает ухудшение перспектив мирового рынка нефти и перевешивает обеспокоенность по поводу напряженности в Красном море и перебоев с поставками из Ливии.

Собрание акционеров TCS Group (TCSG 3250 руб., +0,43%) по вопросу перерегистрации с Кипра в Россию, которое должно было состояться 8 января, было перенесено на 15 января.

В декабре 2023 года Самолет (SMLT 3904 руб., +0,46%) впервые обогнал ПИК (PIKK 709,7 руб., +5,52%) по объемам текущего строительства. По состоянию на 1 января 2024 года, на стадии строительства у Самолета находятся проекты общей площадью 5,3 млн кв. м, у ПИКа — на 4,5 млн кв. м.

Ожидания и торговые идеи. В понедельник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,04%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,42%, фьючерс на S&P 500 снижается на 0,13%. Сегодня на российском фондовом рынке возобновятся полноценные торги, учитывая возвращение на рынок инвесторов после новогодних каникул. На этом фоне можно ожидать повышенных объемов торгов и более высокой волатильности на рынке акций. Вместе с тем Банк России приступит к операциям на валютном рынке, что может поддержать рубль.

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