Рубль, нефть и акции: чего ждать россиянам в январе

Во вторник, 9 января, в начале первой полноценной торговой недели на Мосбирже, курс рубля резко укрепился. Это привело к валютной переоценке стоимости акций. Индекс РТС, отражающий долларовую стоимость российских ценных бумаг на Мосбирже, вырос на 1,3% и в ходе торгов поднялся выше 1100 пунктов впервые с 1 декабря 2023 года — до 1107 пункта. Индекс Мосбиржи, который отражает рублевую стоимость акций, в это время незначительно снижался на 0,2% до 3148 пунктов, согласно данным торгов к 16:00 мск.

На чем крепится рубль

Одна из причин укрепления рубля — ЦБ РФ начинает валютные операции на бирже. Продажа валюты (юаней) из государственных запасов в эквиваленте 5,53 млрд рублей в день укрепляет курс рубля — доллар упал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря. Евро подешевело к 16:00 мск на 2% или на 2 рубля, до 97,9 рублей, а доллар — на 1,8% или на 1,6 рубля до 89,5 рубля.

Это позитивная новость — в прошлом году из-за медленной реакции ЦБ РФ девальвация рубля привела к скачку инфляции и потом к резкому повышению ключевой ставки за короткий период с 7,5% до 16%. В итоге подорожали кредиты и выросли ставки по вкладам. Если не будет ухудшения ситуации, то по плану совет директоров ЦБ РФ рассмотрит вопрос о размере ставки 16 февраля 2024 года. До этого момента доходности по вкладам, как и цена кредита, заметно не изменятся.

Нефтяная слабость

Вторая новость, которая в первую неделю нового года встряхнула не только российские котировки, но и мировые, из Саудовской Аравии: страна ввела скидки на нефть для своих клиентов. Это привело к падению цен на 2−3%.

Укрепление рубля и падение стоимости нефти — не очень хорошие новости для экспортно-ориентированных и нефтегазовых компаний — в этом случае их рублевые доходы падают, снижаются доходы и федерального бюджета.

Мы позитивно смотрим на индекс Мосбиржи в 2024 году. На горизонте года цель — 4000 пунктов. В январе он обновил месячные максимумы, и цели смещаются к 3240−3250. Рубль может оставаться в районе 90. Цены на нефть пока не могут переломить трехмесячный нисходящий тренд, а внизу раз за разом проходит отскок от 71−72 долларов за баррель Brent. Если в ближайшие дни эти уровни не будут пробиты, можно надеяться на восстановление к 84. Альберт Короев начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Ситуация на рынке нефти остается сложной», — считает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». По его мнению, несмотря на внешние риски, которые, казалось бы, должны позитивно отражаться на котировках, экономические факторы с переизбытком предложения пока перевешивают, и вместо роста наблюдается обратная картина — цена на нефть снижается.

Эксперт пояснил неожиданное решение Саудовской Аравии снизить цены тем, что ранее саудиты вместе с Россией в альянсе ОПЕК+ призывали к сокращению добычи, чтобы цены не падали. А теперь они же приняли противоположное решение.

«Существенно нарастив добычу, США, с одной стороны, придавили цены на нефть, а с другой, вынуждают Саудовскую Аравию сокращать добычу и, в результате, снижать выручку от нефтяного экспорта. Так, за прошлый год торговый баланс Саудовской Аравии снизился на 25,5%», — пояснил Николай Дудченко.

На этом фоне Саудовская Аравия приняла решение об увеличении скидок на свою нефть по февральским контрактам на 1,5−2 доллара. В последний раз Королевство шло на такой шаг в 2022 году на фоне роста импорта нефти из России в КНР. Тогда цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium были установлены с самым большим дисконтом к Arab Light с 2014 года.

«Несмотря на вчерашнее решение и негативную реакцию на нефтяном рынке, мы пока не наблюдаем срыва цен на черное золото в пике. ОПЕК+ также пока не собирается на внеплановое заседание по вопросам дополнительных квот на сокращение. Блок, скорее, занял выжидательную позицию», — считает экономист.

Кость в инвестициях — проблемы Ближнего Востока

Кроме этого, никуда не ушла с повестки проблема Ближнего Востока, напомнил он. Ситуация с йеменскими хуситами, обстреливающими танкеры в Красном море, окончательно так и не разрешилась. Это вынужден был признать и ВМФ США, сообщив, что операция «Страж процветания» призвана защитить все корабли, следующие по маршруту, однако патруль для каждого корабля перевозчика невозможен.

Кроме того, уже в ближайшие выходные нас ждут выборы на Тайване, которые добавят нервозности на рынок. Китайский лидер Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении жителей КНР напомнил, что Тайвань в составе КНР — это историческая необходимость.

Наконец, далеко не факт, что США смогут так же, как и в 2023 году, продолжить наращивание добычи. Да, определенный потенциал есть, однако количество буровых установок сокращается и, по всей видимости, рост добычи вряд ли будет таким же значительным. Мы считаем, что цена на нефть марки Brent способна устоять на отметках выше 70−71 доллар за баррель. Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

Что касается курса рубля, то в I квартале 2024 года курс рубля будет поддерживаться действиями регулятора на открытом рынке и указом № 771 о репатриации выручки, считают в ФГ «Финам».

Краткосрочно курс пары USDRUB приближается к своему диапазону поддержки 89,30−89,70 рублей за доллар. Наш взгляд на российскую валюту пока остается умеренно позитивным. Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

В конце декабря 2023 года Банк России опубликовал комментарий об операциях со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) на внутреннем валютном рынке в 2024 году. Регулятор анонсировал, что будет зеркалить все операции ФНБ и определил величину продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила в размере 11,8 млрд руб. в день. С 9 по 12 января объем продаж составит 0,9 млрд руб., после чего объем вырастет и составит 11,7 млрд руб.

А ранее — 27 ноября 2023 года Банк России разъяснил ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем рынке операций. В соответствии с порядком на 2024 год они будут складываться как сальдо трех величин: регулярных операций покупки/продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила; разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне правила за 2023 год; осуществленного в течение II полугодия 2023 — I полугодия 2024 года объема чистого инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях. Эти операции ЦБ и поддержат стабильность на валютном рынке.

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