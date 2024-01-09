10:32 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Bank of America снизил прогноз цен на нефть в 2024 году

Причина пересмотра предыдущего прогноза — рост предложения.

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Источник: AP 2023

Один из крупнейших в США и мире финансовых конгломератов Bank of America понизил свой предыдущий прогноз по ценам на сырье. Нефть марки Brent в 2024 году в среднем будет стоить, считают аналитики компании, около 80 долларов за баррель. В предыдущем прогнозе они закладывали 90 долларов за баррель этого сорта.

Как отметил в интервью телеканалу Bloomberg аналитик банка Франциско Бланш, у Bank of America был самый оптимистичный сырьевой прогноз, если брать «акул» Wall Street.

Аналитики других крупных американских банков и инвесткомпаний пересматривали в сторону понижения свои прогнозы еще в декабре 2023-го.

Напомним, что накануне, 8 января, фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли в цене 3% и торговались около $76,38 за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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