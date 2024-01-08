Выше ста. Где в мире ключевые ставки имеют трехзначные значения

В топ-3 списка стран с наибольшей базовой процентной ставкой входят:

— Аргентина — 133%,

— Зимбабве — 130%,

— Венесуэла — 56,14%.

Главная причина, по которой ставка в этих странах столь высока, это сильная потребительская инфляция. На текущий момент в этих странах она составляет 142,7%, 21,6% и 317,6% соответственно. При таких макроэкономических показателях страны живут десятилетиями.

Базовые причины высокой инфляции в этих странах одинаковые:

слабая денежно-кредитная политика,

девальвация национальной валюты,

высокие государственные расходы,

большой внешний государственный долг,

— плюс у каждой страны есть свои особенности, например, на Венесуэлу наложены санкции.

Причем с такой инфляцией данные страны жили не всегда.

Стоит отметить, что история знала и другие примеры, когда ставка достигала более высоких значений. Например, в той же Аргентине в конце 80-х, начале 90-х ставка доходила почти до 1 400% при инфляции более 20 000%. Резкий рост инфляции в этой стране был связан с экономическим и политическим курсом пришедшей на тот момент новой власти.

Аргентина до сих пор не может побороть последствия гиперинфляции: сейчас рост цен сохраняется на очень высоком уровне, но уже не является гиперинфляцией. Полностью изменить эту ситуацию страна не может, прежде всего, из-за отсутствия коренных экономических реформ, но также из-за хронического отсутствия доверия к национальной валюте и крайне высоких укоренившихся инфляционных ожиданий населения.

В свою очередь, есть и позитивные примеры в истории, когда в стране была крайне высокая инфляция, но ее удавалось побороть.

В США в 80-е, в период великой депрессии, она превышала значение 10%. Для этой страны — это очень высокие показатели. Тем не менее за годы экономического роста и жесткой денежной-кредитной политики удалось снизить инфляцию. В период 2022 — 2023 годов инфляция в США также была повышенной. Но судя по текущим темпам ее снижения можно предположить, что и в этот раз американскому регулятору удастся вернуть ее к таргету (цели — прим.ред.) 2%.

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