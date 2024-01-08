Стоимость Brent упала ниже $77 после снижения цен Саудовской Аравией

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снижается на 2,82%, до $76,54 за баррель по состоянию на 15:15 мск, свидетельствуют данные торгов. В последний раз нефть Brent торговалась ниже уровня $77 за баррель в четверг, 4 января. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале упала на 2,91%, до $71,66 за баррель.

Нефть теряет в цене на фоне снижения Саудовской Аравией поставочных цен своей ключевой марки Arab Light для покупателей из Азии и ряда других регионов. Это обусловлено ожиданиями сезонного падения производства нефти в феврале-марте из-за низкого спроса, а также риском переизбытка предложения из-за наращивания поставок со стороны США. Если участники рынка ранее закладывали сокращения на $1,25 за баррель, то по факту оно составило $1,5−2 за баррель.

Агентство Bloomberg отмечает, что меры Саудовской Аравии направлены на защиту ее доли рынка, а также могут служить маркером снижения спроса в ключевом регионе для нефтяной промышленности — Азии.

«Снижение цен королевством отражает вялый конец года для cырья, когда товарные рынки в целом ослабли», — пишет Bloomberg, в то же время отмечая перебои в поставках нефти из Ливии и нападения хуситов в Красном море. И то, и другое может способствовать росту цен на нефть.