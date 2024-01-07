Событие и разочарование года для российских инвесторов

Второй год подряд российские инвесторы остаются в напряжении — быстрые и значительные колебания курса рубля, ключевой ставки ЦБ, котировок ценных бумаг позволяют получать доходности выше средних показателей прошедших спокойных лет. Но в этом случае высока и цена ошибок инвестирования

Среди главных событий, повлиявших на доходности всех инструментов, аналитики и инвесторы назвали резкое падение курса рубля, превышение инфляции цели ЦБ (4% — прим. ред.) почти в два раза, а также более чем двукратное повышение ключевой ставки за год.

Рубль упал с 67,6 рубля за доллар в начале января до двух годовых минимумов — до 101,8 рубля в августе и до 102,3 рублей за доллар в октябре. В итоге произошел всплеск инфляции — до годовой 5,15% в августе при цели ЦБ не более 4% за год и до 6,7% в октябре и 7,4% в декабре. Регулятор для сдерживания роста цен и охлаждение спроса бизнеса и населения на кредиты и товары повысил ключевую ставку с 7,5% (сохранялась полгода до 21 июля) до 16% в декабре.

В итоге облигации подешевели почти в 2 раза, обещая доходности под 16−25% годовых, соперничая с доходностью вкладов, ставки которых выросли также в 2 раза с 7% в начала года до 14% в декабре, по подсчетам сервиса «Финуслуги» Мосбиржи. Акции показали доходность примерно 50% в среднем в это время, согласно индексу Мосбиржи, отражающую рублевую стоимость российских ценных бумаг. В фаворитах роста — почти все ценные бумаги крупнейших российских банков и компаний. Ряд акций показал двукратный рост цены и более — Сбера, «Татнефти», «Мосбиржи», а «Мечела» — почти в 3 раза. Индекс РТС, долларовой стоимости акций, за этот период вырос всего лишь примерно на 20%.

Удивление 2023 года

Удивил рынок первичных размещений акций (IPO) российских компаний. Многие не верили, что можно повторить успех Positive Technologies, первой вышедшей на Мосбиржу известной IT-компании в сфере безопасности, и обеспечившую доходность своих акций в размере 60% за год. Но группа «Астра», разработчик ПО, разместилась с доходностью почти 100% для своих инвесторов: в первый день торгов цена акций выросла в 1,96 раза по сравнению с ценой размещения.

Удивил и Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico: в конце апреля он впервые разместил свои бумаги на Мосбирже, а цена акций Genetico взлетела на 40% в первый день торгов, а за следующие три — удвоилась. В этом году начался и массовый переезд компаний в РФ в дружественные страны — перерегистрация — из западных юрисдикций, ставшими опасными из-за санкций. Это также поднимало котировки, и инвесторы зарабатывали на этом.

Событие года

Управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов назвал событием года выплату Сбербанком дивидендов. Собрание акционеров крупнейшего в стране банка в апреле утвердило дивиденды за 2022 год в размере 565 млрд рублей (25 рублей на акцию). Банк выплачивает эту сумму дивидендов впервые в своей истории и эта сумма в два раза больше всей чистой прибыли Сбера по МСФО за 2022 год. В предыдущий раз банк выплачивал дивиденды в 2020 году — 422,4 млрд рублей, или 18,7 рублей на акцию. Два года подряд — с 2019 года — это было рекордом в дивидендной истории банка.

Именно это событие положило начало восстановлению российского фондового рынка. Укрепив веру инвесторов, что компании возвращаются к выплате дивидендов и дав значительный приток ликвидности на рынок. Сергей Попов Управляющий директор GIF Global Invest Fund

Успех года

«Нельзя обойти стороной и бум IPO, который внезапно накрыл российский фондовый рынок, — считает инвестор. Сергей Попов назвал открытием года компанию “Астра”. — Компания для нашего рынка, представленного в основном ресурсодобывающими компаниями, уникальная. К тому же имеющая хорошие перспективы для роста капитализации на фоне замещения зарубежного программного обеспечения».

Главное разочарование

По его мнению, разочарованием года для инвесторов стал «Газпром», который по-прежнему занимает вторую строчку в народном портфеле, публикуемым Мосбиржей. «Акции оказались не просто аутсайдером среди “голубых фишек”, но и существенно проиграли индексу Мосбиржи, закрывая год в минус, в то время как индекс Мосбиржи прибавил более 40%», — отметил он.

Еще одним разочарованием года, по мнению Сергея Попова, стали ценные бумаги лесоперерабатывающей группы «Сегежа» — за год котировки упали почти в 2 раза, в ноябре они обновили исторический минимум.

«Инвесторы и менеджмент в начале года верил в разворот цен на продукцию, которого не случилось, что поставило компанию в крайне тяжелое положение», — пояснил он.

Волны рынка

«Сложно выделить одно событие. В начале года важным было осознание возврата к дивидендам, в частности, сделанный посыл Сбера», — полагает Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, в этом году для фондового рынка ослабление рубля, инфляция и, как следствие, довольно резкий рост ставки до 16% также были весьма важными факторами и могут претендовать на звание «событие года».

«Всплеск интереса к акциям 2−3 эшелонов, формирование рынка замещающих облигаций, доминирование физиков на рынке и редомициляция — также могут претендовать на это звание», — считает эксперт.

Возможно динамику рубля и рост ставки можно выделить среди других, как формирующий рыночные условия фактор. Открытием среди акций можно назвать, например, «Мечел», который вырос почти на 200%. У нас был и остается позитивный взгляд на бумагу. Среди компаний, которые вышли на IPO акции Совкомбанка явно пришлись по душе инвесторам. Альберт Короев начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

Среди событий года и открытий года несомненно стоит выделить в 2023 году IPO «Астра», считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Компания разместилась 13 октября, IPO прошло по верхней границе заявленного ценового коридора — 333 рубля за акцию. Спрос превысил предложение более чем в 20 раз.

Инвесторы совокупно выставили заявки на 70 млрд рублей. При этом котировки компании подорожали на 40% в первый день после IPO. Можно сказать, что после такого размещения стал понятен объем интереса со стороны инвесторов, и многие компании решились на размещение. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК "Финам"

«К разочарованиям я бы отнес “Яндекс”: компания так и не смогла провести разделение и редомициляцию в 2023 году», — резюмировал Ярослав Кабаков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259736&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.