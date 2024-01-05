Россиянам напомнили об условиях ипотеки с господдержкой в 2024 году

Так, льготная ипотека с процентной ставкой до 8% доступна до июля 2024 года. Первоначальный взнос по ней увеличился с 20% до 30%, а максимальная сумма, которую можно занять у банка, стала одинаковой для всех регионов: сегодня это 6 млн рублей. Льготную ипотеку можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство дома только лицам с российским гражданством. Для нее не имеют значения семейное положение и возраст заемщика. Получить ее можно только один раз в жизни.

Условия семейной ипотеки с процентной ставкой до 6% в 2024 году практически не изменились. Первоначальный взнос составляет 20%, а максимальная сумма кредита — 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для всех остальных регионов. До 1 июля 2024 года оформить ее могут семьи с двумя и более детьми, а также с одним ребенком, если он родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Для семей с ребенком-инвалидом она будет действовать до 31 декабря 2027 года. А вот взять повторно семейную ипотеку теперь смогут только те семьи, которые брали ее до 23 декабря 2023 года, и при условии, что предыдущий кредит погашен полностью, а в семье родился еще один ребенок и площадь нового жилья больше, чем у того, которое было куплено ранее.

До конца 2024 года будет действовать ИТ-ипотека с процентной ставкой до 5%. Она доступна ИТ-специалистам в возрасте до 35 лет (не зависит от их дохода), а также ИТ-специалистам в возрасте от 36 до 50 лет с зарплатой до вычета налогов от 150 тысяч рублей в Москве, 120 тысяч рублей — в городах с населением от 1 млн человек и более, от 70 тысяч рублей — в городах с населением менее 1 млн человек. Первоначальный внос составляет от 20%, а максимальная сумма кредита — 18 млн в городах с населением более 1 млн человек и 9 млн — в городах с населением менее 1 млн человек.

Действует в этом году также «Дальневосточная и Арктическая ипотека» со ставкой до 2%. Программа рассчитана до 2030 года. Взять кредит на покупку жилья с помощью нее могут некоторые жители Дальнего Востока и Арктической зоны, а также те, кто хочет переехать в эти регионы. Заемщиками могут быть молодые семьи, в которых возраст супругов меньше 35 лет, одинокие родители такого же возраста, если их ребенку меньше 18 лет, участники программ трудовой мобильности «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», а также педагоги и медики, которые проработали на Дальнем Востоке или Арктике не менее пяти лет. Воспользоваться программой могут и вынужденные переселенцы с Украины, из ЛНР и ДНР.