Эксперт назвал 8 лучших инвестиций «в себя», которые принесут максимальную выгоду

Кредиты, квартиры, накопления, покупки и вложения — а где в этом списке находятся ваш собственный комфорт и благосостояние? О том, как потратить свои сбережения так, чтобы это не только помогало достигать поставленных целей, но и приносило максимальное удовольствие и пользу, рассказал «Российской газете» президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.
Вкладывайте в свое образование
Сегодня мир динамичен и очень быстро меняется. Чтобы стать лучшим из лучших, необходимо постоянно совершенствоваться и вкладывать деньги в личное образование, постоянно приумножая набор полезных компетенций и навыков. Причем проводить регулярный «апгрейд» важно как для сотрудников компании, так и для частных специалистов.
«Развивайте свои уже имеющиеся навыки, получайте новые знания, чтобы стать более конкурентоспособным на рынке труда», — говорит Фофанов.
Рассчитайтесь с кредитами и ипотекой
Если у вас появились свободные деньги, то постарайтесь досрочно погасить кредит, если таковой имеется. Если же кредитов несколько, то лучше расставить приоритеты и решить, какой стоит погасить первым.
Аналогичная ситуация и с ипотекой: если есть возможность, постарайтесь платить больше, чем требуется, чтобы уменьшить срок кредита или сумму платежа в следующие месяцы.
Заведите финансовый дневник
Финансовый дневник — отличный способ отслеживать свои расходы и доходы. Эксперт советует начать с разбора ваших затрат по категориям: коммунальные платежи, аренда, платежи по кредитам, питание, такси, обслуживание автомобиля, развлечения, отдых и путешествия, детские кружки и дополнительные курсы, спорт и красота, расходы на лечение и так далее.
«Финансовый дневник поможет вам понять, как вы тратите свои деньги и где можно сэкономить», — отмечает Фофанов.
Очень возможно, что вы будете поражены тем, какие суммы уходят в месяц на тот же латте из кофейни каждый день или на питание вне дома. И здесь речь идет не о том, чтобы лишать себя всех радостей жизни. Скорее, вы поймете, как лучше оптимизировать некоторые расходы.
Вести финансовый дневник можно бесплатно или пользоваться электронными приложениями за небольшие деньги, добавляет эксперт.
Если вы планируете приумножить свой капитал, то здесь нужно начать с азов, а именно — с расширения своих базовых знаний в области финансов.
«Вы можете купить книгу или курс по финансовой грамотности, которые помогут вам лучше понять, что такое бюджетирование, инвестирование, кредитование и страхование. Это даст вам возможность четко сформулировать свои финансовые цели: как строить бюджет, как планировать крупные покупки и как регулярно откладывать деньги. Еще один вариант — это проконсультироваться с инвестиционным советником, который может помочь вам разработать индивидуальный план управления финансами, соответствующий вашим конкретным целям и потребностям», — рекомендует Фофанов.
Вкладывайте в свой комфорт
Мы часто забываем о том, что личный комфорт является неотъемлемой частью успеха. В погоне за престижной работой и улучшением своего финансового положения, не забывайте о главном — о себе и своем благополучии. Например, ремонт и обновление квартиры или дома может сделать ваше жилище более уютным и комфортным, что будет способствовать улучшению настроения и повышению качества жизни. Также можно потратить деньги на то, что необходимо для работы или учебы: качественный и производительный ноутбук, телефон с большим запасом памяти, комфортное кресло или хороший монитор.
Из неочевидных, но важных советов можно назвать следующее: постарайтесь больше баловать себя. Так, покупка качественных продуктов питания может помочь улучшить ваше здоровье и вкусовые привычки. Иногда имеет смысл платить больше за еду высокого качества, чтобы избежать негативных последствий для здоровья в будущем. То же относится и к покупке качественной одежды и обуви: ведь они объективно прослужат дольше и не потеряют своей внешней привлекательности. Кроме того, это может помочь улучшить ваш образ и повысить самооценку.
Занимайтесь своим здоровьем
Зачем терпеть зубную боль и тратиться на обезболивающие, или же носить старые очки, тем самым провоцируя ухудшение своего зрения? Если у вас появились свободные средства, то незамедлительно запишитесь на прием к зубному врачу, сдайте нужные анализы, и решите свои проблемы как можно скорее. Ведь если терпеть, откладывать «на потом», рассчитывая, что все как-нибудь само пройдет, в итоге придется заплатить больше: ведь лечить осложнения будет гораздо дороже.
В беседе с «РГ» Фофанов также напомнил об одном интересном факте: ранее ученые из Гарвардского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что траты на покупку свободного времени являются наиболее эффективным способом повысить уровень счастья. В исследовании приняли участие более 7000 человек из разных стран мира. Участники исследования должны были ответить на вопросы о том, как они тратят свои деньги и как это влияет на их уровень счастья.
Результаты исследования показали, что люди, которые продуманно тратят деньги на покупку вещей, увеличивающих их свободное время и освобождающих их от ежедневной рутины (таких, например, покупка робота-пылесоса для уборки дома или посудомоечной машины), гораздо более счастливы, чем те, кто тратит деньги на общепринятые «счастливые покупки» (спонтанные покупки — прим. «РГ»). Ваше время бесценно, поэтому здесь вывод очевиден.
Путешествуйте и расширяйте свой кругозор
Путешествия — это не только впечатления и отдых, но и возможность расширить свой бизнес-кругозор, увидеть что-то новое и инновационное, что вы потом сможете использовать в своей работе.
Даже если вы будете откладывать по несколько тысяч рублей в месяц, за год вы вполне сможете накопить на небольшую поездку, отмечает эксперт. Если же покупка готового тура вам пока не по карману, то еще один вариант — это готовиться к путешествию постепенно: сначала приобрести билет, со следующей зарплаты забронировать отель, а уже затем отложить деньги на еду и карманные расходы.
«Время, проведенное вне дома, помогает снять стресс и улучшить настроение. Вы сможете новыми глазами посмотреть на мир вокруг, узнать историю окружающей вас архитектуры. Это своего рода “перезагрузка” для нашего организма», — подытожил Фофанов.