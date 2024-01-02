Ипотека и жилье: что будет в 2024 году

Не смотря на жесткую риторику со стороны ЦБ и правительства по ужесточению льготной ипотеки, которая оформляется на большую часть новостроек, нужно понимать, что строительная отрасль дает заказы для значительного числа смежных отраслей, в которых задействованы сотни тысяч работников.

Из-за этого сценарий сворачивания льготной программы кредитования будет, вероятнее всего, проходить поэтапно, с использованием механизмов анализа влияния описанных выше действий на отрасль и на экономику в целом. Скорее всего, этот процесс уже запущен через повышение ставок первоначального взноса. В связи с этим, вероятнее всего, в 2024 году программы льготного кредитования не будут полностью отменены, но претерпят существенные изменения, направленные, с одной стороны, на охлаждение рынка, а с другой — чтобы не допустить обрушения этого рынка.

Ключевая ставка всему голова

Существенным фактором для развития отрасли станет срок действия высокой ключевой ставки, поскольку он является и ограничением как спроса (удорожание ипотечных продуктов), так и будущего предложения. Начинать новые проекты в условиях высоких процентных ставок и снижения спроса застройщикам может оказаться не выгодно, поскольку доля заемных средств при реализации жилых проектов почти у всех застройщиков значительно выше, чем в секторе коммерческой недвижимости.

Ожидать снижения ключевой ставки до уровня 7−8% в начале следующего года не стоит. Вероятнее всего осторожное снижение можно будет увидеть по итогам первого квартала, но более-менее существенное понижение, вероятнее всего, произойдет не ранее второго полугодия. Долгий период высоких ставок для экономики нашей страны может оказаться негативным, поскольку сегодня уровень ставок уже, по сути, является заградительным для развития бизнеса, а бюджетный импульс, данный в начале этого года, в следующем году может носить ограниченный характер.

Это связано с текущей динамикой изменения цен на нефть, которая не даст стране заработать сверхдоходы в следующем квартале и, соответственно, может ограничить пространство для маневра. В этих условиях правительству и Центральному банку придется искать компромисс между темпами роста экономики и темпами инфляции в стране.

В связи с этим можно ожидать, что на фоне ухудшения доступности ипотеки в целом спрос на квартиры окажется ниже, чем в последние три года, но, тем не менее, будет выше уровня 2017−2018 годов, позволяя застройщикам выводить новые проекты на рынок, несмотря на сокращение распроданности квартир в уже строящихся объектах.

Новые стройки и новые метры

Сами застройщики будут более осторожны при формировании своих планов развития и в условиях сокращения спроса станут уделять больше времени поиску конкурентных преимуществ. Как следствие рынок перейдет к поиску нового баланса спроса и предложения. А пока рынок не сбалансируется можно ожидать спецпредложений от застройщиков в попытке максимально реализовать отложенный спрос.

Однако рассчитывать на глобальную коррекцию рынка тоже не стоит. Снижение цен может носить ограниченный характер и зависеть от конкретного застройщика и конкретного проекта. На фоне роста издержек на строительство — это и инфляция в строительстве, и ограниченность трудовых ресурсов, ведущая к увеличению затрат на оплату труда, и рост стоимости банковского кредитования, все это будет поддерживать сложившийся уровень цен. Вероятнее всего в отсутствии внешних шоков цены в 2024 году все-таки подрастут.

При этом если план ЦБ по стабилизации ситуации на рынке сработает, то рост цен на вторичном рынке окажется выше, чем на первичном, и обеспечит снижение текущей диспропорции в ценах готовых и строящихся квартир.

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