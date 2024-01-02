Цены на нефть рекордно упали

В то же время фьючерс на нефть американском марки WTI с поставкой в феврале опустился на 3,26% и составил $70,4 за баррель.

Накануне Нового года агентство Bloomberg писало, за 2023 год цена барреля марки Brent упала почти на 10%. Стоимость котировок показала максимальное годовое падение со времен пандемии коронавируса. Аналитики назвали две главные причины такой динамики стоимости нефтяных котировок. Первая — риски заметного увеличения объемов добычи топлива в странах, которые не входят в состав ОПЕК на фоне замедления спроса на нефть в мире. Вторая — выход Анголы из состава ОПЕК, так как сразу после этого нефтяные котировки пошли вниз.