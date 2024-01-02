11 фильмов про инвестиции и трейдеров, которые стоит посмотреть каждому

«РБК Инвестиции» выбрали несколько фильмов, которые по динамике точно не уступят новогодней суете, а по накалу страстей даже обгонят. Только в этом случае не нужно бегать по друзьям и родственникам — просто устройтесь поудобнее на диване и включите один из этих фильмов.

«Дурные деньги»

«Айкан: Неутомимый миллиардер».

«Не доверяй никому: охота на криптокороля».

«Ешь богатых! Сага о GameStop».

«Дьяволы».

«Индустрия».

«Игра на понижение».

«Волк с Уолл-стрит».

«Предел риска».

«Миллиарды».

«Слишком крут для неудачи».

1. «Дурные деньги» (Dumb Money, фильм, 2023).

Биография, комедия, драма

США.

реж. Крейг Гиллеспи.

в главных ролях: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли.

Самый свежий фильм в нашей подборке, вышедший в прокат осенью 2023 года. Это комедийная драма режиссера Крейга Гиллеспи, основанная на книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть: шорт-сквиз GameStop и группа трейдеров-любителей Ragtag, которые поставили Уолл-стрит на колени».

Сюжет основан на скандальной истории резкого скачка цен на акции американской компании по продаже видеоигр GameStop, который произошел в январе 2021 года. Финансовый аналитик Кейт Гилл летом 2020 года в разгар пандемии COVID-19 замечает, что акции GameStop падают. Молодой человек тратит свои сбережения на покупку ценных бумаг, рассказывая о своих инвестициях на YouTube-трансляциях. Его позиция состоит в том, что он инвестирует против американских хедж-фондов, стратегии которых основывались на падении этих акций. В конце 2020 года хедж-фонды начали шортить акции игрового магазина. Они ставили против компании, чтобы добиться снижения акций и получить свою прибыль.

— Нельзя ставить против Уолл-стрит!

— Уолл-cтрит всегда ошибается. Вспомни кризис 2008-го.

— Это было один раз.

— У них есть и все деньги мира, и мажорные степени, и политические связи. И они все равно раз за разом лажают. Хотя все преимущество на их стороне. («Дурные деньги»).

У Гилла появляется множество сторонников, в том числе оказавшаяся в сложной финансовой ситуации медсестра Дженнифер, сотрудник розничной торговли GameStop Маркос, студенты колледжей. На пике шорт-сквиз привел к тому, что акции компании за месяц выросли почти в 30 раз, а некоторые хедж-фонды начали терять деньги.

«По сути, это борьба бедняков с богачами. И пока что бедняки выигрывают». («Дурные деньги»).

Фильм интересен тем, что показывает в роли инвесторов не только «волков с Уолл-cтрит», но и блогеров и тик-токеров, которые распространяют информацию о своих инвестициях в форме мемов и коротких видео через социальные сети.

2. «Айкан: Неутомимый миллиардер» (Icahn: The Restless Billionaire, фильм, 2022)

Документальный, биография

США.

реж. Брюс Дэвид Клейн.

в главных ролях: Карл Айкан, Эндрю Росс Соркин.

В документальном фильме от HBO рассказывается о жизни, семье и бизнесе миллиардера Карла Айкана, который добился успеха с первоначально небольшим капиталом. Фильм включает в себя интервью с самим Айканом, его бизнес-партнерами, членами семьи и бизнес-журналистами.

«На Уолл-стрит смотрят на Карла Айкана и говорят: “Легенда, гений”. Восхищаются тем, чего он смог достичь, состоянием, которое он сколотил. У простых людей, однако, менее однозначное мнение о том, как он повлиял на компании, на рабочую силу, на общество. Тогда встает вопрос: он инвестор-активист, защитник акционеров и мелких игроков или корпоративный рейдер, который приходит и извлекает выгоду из компании в ущерб ее будущему, тогда как сам остается в плюсе?» (Колумнист NY Times Эндрю Росс Соркин, «Айкан: Неутомимый миллиардер»).

По сюжету Карл Айкан рассказывает, как учился в Принстонском университете и в свободное время подрабатывал официантом в летнем кафе. Играя там в покер, Айкан заработал первые деньги, которыми расплачивался за питание и проживание на протяжении всей учебы. Затем миллиардер вспоминает первые годы работы на Уолл-стрит. Рассказывает, как и для чего покупал акции Texaco, Trans World Airlines (TWA), Herbalife, Netflix, Apple. Сценаристы не обошли стороной острые углы карьеры Айкана, в частности его конфликт с руководством авиакомпании TWA и забастовку бортпроводников у дома инвестора.

«Он очень помог акционерам, в том числе сантехникам, учителям, потому что их пенсионные фонды тоже держат акции. То есть не только богатым инвесторам. Но в то же время много людей потеряли работу из-за действий Карла». (Журналист Брайан Барроу, «Айкан: Неутомимый миллиардер»).

Летом 2023 года фильм был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший бизнес и бизнес». В начале года он послужит мотивацией на новые достижения: Карлу Айкану 87 лет, он по-прежнему руководит своей компаний Icahn Enterprises и прорабатывает новые инвестиционные стратегии.

3. «Не доверяй никому: охота на криптокороля» (Trust No One: The Hunt for the Crypto King, фильм, 2022)

Документальный, криминал

Великобритания.

реж. Люк Сьюэлл.

в главных ролях: Тонг Цзоу, Александра Посадски.

Документальный фильм от Netflix, который рассказывает об обстоятельствах загадочной смерти основателя криптобиржи QuadrigaCX Джерри Коттена. Quadriga была крупнейшей криптовалютной биржей Канады. Количество желающих заработать на биткоине выросло в 2017 году во время взлета криптовалюты.

«Биткоин — это контркультура, в этом есть некий элемент бунта. В этом смысле можно сказать, что в биткоине есть немного от рок-н-ролла». («Не доверяй никому: охота на криптокороля»).

На протяжении 2018 года цены на биткоин падали, и клиенты биржи жаловались, что не могут вывести доллары. В конце года умер Джерри Коттен, единственный владелец ключей к бирже. Около $200 млн клиентов Quadriga оказались заблокированными. Криптоинвесторы заподозрили неладное и решили самостоятельно расследовать смерть основателя биржи. К расследованию присоединились журналисты Globe and Mail.

Фильм содержит интервью с друзьями Джерри Коттена, его бывшими коллегами и криптоинвесторами. И хотя исход этого дела известен — к аудиту криптобиржи присоединились Ernst & Young, а также расследование вели ФБР и канадская полиция, — фильм до конца держит интригу.

4. «Ешь богатых! Сага о GameStop» (Eat the Rich: The GameStop Saga, сериал, 2022)

Документальный

США.

реж. Тео Лав.

в главных ролях: Дэниел Уилсон, Питер Сасаки, Диана Уилсон, Боб Слоун.

Еще одна картина в нашей подборке, посвященная истории с акциями GameStop. Это документальный мини-сериал от Netflix, состоящий из трех эпизодов. Он также повествует о борьбе между управляющими хедж-фондов Уолл-стрит и мелкими частными инвесторами.

«В жизни есть два способа заработать. Некоторые идут к процветанию спокойно и не спеша. Но есть и те, кто добиваются богатства в одночасье. Это история о счастливчиках, которые озолотились, скупив акции компании GameStop, и однажды она может повториться». («Ешь богатых! Сага о GameStop»).

Сериал снят совместно с изданием The Wall Street Journal. Зрители увидят в нем интервью с реальными инвесторами из социальной сети Reddit, которые в 2020 году покупали акции GameStop. Они делятся, с какими финансовыми трудностями столкнулись их семьи с началом пандемии, и объясняют решение начать инвестировать на фондовом рынке. Создатели сериала также взяли интервью у экономистов, финансистов, менеджеров и управляющих хедж-фондами, у телеведущего популярного американского шоу «Безумные деньги» Джима Крамера. В отличие от художественного фильма, этот документальный сериал более подробно раскрывает, как устроены хедж-фонды и механизмы коротких продаж. Будет полезно, если вы начинающий инвестор.

5. «Дьяволы» (Devils, сериал, 2020)

Триллер, драма

Италия, Франция, Великобритания.

реж. Ник Харран, Жан Микелини.

в главных ролях: Пиа Мехлер, Алессандро Борги, Малачи Кирби, Патрик Демпси.

Действие происходит в Лондоне в 2011 году. Итальянский трейдер Массимо Руджеро возглавляет торговый отдел Нью-Йоркского инвестиционного банка Лондона (NYL). Пока в Европе бушует финансовый кризис, Массимо зарабатывает сотни миллионов для Нью-Йорка на спекуляциях. Его наставник — генеральный директор NYL Доминик Морган — поддерживает его работу, считает его талантливым трейдером. Массимо видит себя первым кандидатом на пост вице-президента, однако все меняется, когда он оказывается вовлеченным в скандал со своей бывшей женой, которая, как оказывается, работает в эскорте. Доминик отказывает в повышении по службе, выбирая вместо Массимо банкира старой закалки Эдварда Стюарта.

«Говорят, величайшая уловка дьявола — заставить нас поверить, что его не существует. Но он реален, так же реален, как вода, в которой плавают рыбы, так же реален, как финансы, текущие через этот банк. (“Дьяволы”).

Массимо Руджеро убежден, что скандал был подстроен, чтобы обернуть ситуацию против него. Молодой человек стремится найти правду и внезапно узнает о смерти Эдварда. Тогда он понимает, что на карту поставлено нечто большее, чем его карьера в NYL. Вместе со своей командой трейдеров Массимо обнаружит скрытый замысел, стоящий за явно не связанными между собой событиями.

6. «Индустрия» (Industry, сериал 2020)

Драма

Великобритания, США.

реж. Мики Даун, Конрад Кэй.

в главных ролях: Мариса Абела, Михала Херролд, Гарри Лоути, Кен Люн.

Телевизионная драма от HBO. В ней рассказывается о выпускниках колледжей, которые стремятся попасть в престижный инвестиционный банк в Лондоне Pierpoint & Co. Молодым людям придется разобраться в мире финансов Лондона. Постепенно работа в банке лишает их положительных человеческих качеств.

«Единственная реальная валюта, которую вы когда-либо имели как продавец, — это честность». («Индустрия»).

Это драма о том, какую цену придется заплатить за успех. Сериал показывает зрителям, что работа в инвестиционном банке — это сильный стресс, переработки, иногда абсурдные задачи и нездоровый образ жизни. Так это или нет — не беремся утверждать.

7. «Игра на понижение» (The Big Short, 2015)

Биография, комедия, драма

США.

реж. Адам МакКей.

в главных ролях: Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт, Мелисса Лео.

«Игру на понижение» снял режиссер Адам МакКей по книге американского писателя и журналиста Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы». Фильм вызвал большой резонанс и получил «Оскар» за лучший сценарий.

Сюжет Майкла Льюиса основан на реальных событиях и рассказывает историю нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2007—2009 годов.

«Пока весь мир утопал в эйфории, несколько аутсайдеров и чудаков увидели то, что другие не смогли увидеть. Эти аутсайдеры поняли, что вся экономика базируется на гигантской лжи». («Игра на понижение»).

Повествование фильма начинается в 2005 году, когда эксцентричный менеджер хедж-фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри, которого сыграл Кристиан Бейл, обнаружил, что существовавшая тогда практика ипотечного кредитования может привести к краху рынка недвижимости. Майкл придумывает, как на этом заработать, и обращается с необычной просьбой в известные инвестиционные банки. У акул с Уолл-стрит предсказание Майкла вызывает гомерический хохот — их обеспеченная богатая жизнь кажется такой незыблемой…

«Вы понимаете, что сделали?! Вы поставили против американской экономики!» («Игра на понижение»).

Фильм полон специфических финансовых терминов. Правда, его создатели сделали все, чтобы разъяснить их простому зрителю. По мере развития сюжета герои объясняют сложные понятия на наглядных бытовых примерах. А напряженное действие и звездный актерский состав удерживают зрителя у экрана до самого конца.

8. «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street — 2013)

Драма, криминал, биография

США.

реж. Мартин Скорсезе.

в главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марго Робби, Кайл Чандлер.

Многие кинокритики считают этот фильм лучшим в карьере Мартина Скорсезе. Биографическая лента в жанре черной комедии, которую снял режиссер, повествует о жизни успешного трейдера Джордана Белфорта.

В конце 1980-х годов герой фильма, которого играет Леонардо Ди Каприо, становится брокером в инвестиционном банке. Вскоре банк объявляет о банкротстве из-за внезапного обвала индекса Dow Jones. По совету жены Джордан устраивается в небольшую брокерскую контору, которая торгует копеечными акциями компаний с малой капитализацией.

«Самый дешевый товар — это мнение других о тебе». («Волк с Уолл-стрит»).

Герой быстро осваивается в новой обстановке и вскоре открывает собственную брокерскую компанию. В течение десяти лет Джордан занимается махинациями, зарабатывая миллионы и прожигая жизнь. Пока его деятельностью не начинает интересоваться ФБР…

«Волк с Уолл-стрит» называют самым «грязным» фильмом о Уолл-стрит. У трейдеров он вызывает неоднозначные чувства — либо отторжение, либо восхищение предприимчивостью героя.

Картина получила пять номинаций на премию «Оскар», в том числе за «Лучший фильм». Леонардо Ди Каприо получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

9. «Предел риска» (Margin Call, 2011)

Триллер, драма

США.

реж. Джей Си Чендор.

в главных ролях: Кевин Спейси, Пол Беттани, Джереми Айронс, Закари Куинто, Стэнли Туччи, Деми Мур.

Глобальный финансовый кризис 2008 года уже начался, но Америка еще не знает, какая катастрофа ждет ее впереди. В своей картине режиссер Джей Си Чендор рассказал о событиях в отдельно взятом банке, находящемся на грани банкротства. Прототипом этого банка послужил Lehman Brothers, крах которого в 2008 году потряс весь мир.

Действие происходит в течение 24 часов. Один из сотрудников банка — Эрик Дейл, которого сыграл Стэнли Туччи — разрабатывает программу, анализирующую текущее состояние дел в банке. Не успев ее закончить, он подпадает под сокращение и срочно покидает место работы.

Как в лучших детективных фильмах, Дейл успевает передать флешку с программой своему коллеге Питеру Салливану, который завершает работу и узнает, что банку грозит разорение. Выясняется, что для руководства банка существующие проблемы — не новость…

— Вы хотите сказать, что музыка скоро затихнет, а нам останется большой мешок зловоннейших экскрементов, который мы собрали за всю историю капитализма?

— Я не уверен, что сказал бы именно так, но я объясню на вашем примере. Эта модель показывает, что музыка затихает. Если она действительно затихнет, то сценарий будет значительно хуже. («Предел риска»).

Хорошо закрученный сюжет не оставит зрителя равнодушным — «Предел риска» вполне подпадает под категорию финансового триллера. Фильм был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

10. «Миллиарды» (Billions, сериал 2016−2023)

Драма

США.

реж. Колин Бакси, Нил Бёргер, Джон Дал и другие.

в главных ролях: Дэмиэн Льюис, Пол Джаматти, Мэгги Сифф, Малин Акерман.

Действие сериала происходит в Нью-Йорке. В центре сюжета — противостояние владельца хедж-фонда миллиардера Бобби Аксельрода и федерального прокурора Чака Роадса.

«Ненависть — это идеальный источник энергии. Он беспрерывно обновляется!» (Бобби Аксельрод — «Миллиарды»).

Бобби «Акс» Аксельрод, которого играет британский актер Дэмиэн Льюис, — финансовый гений, построивший сверхприбыльный бизнес на инвестициях и трейдинге.

Чак Роадс (Пол Джаматти) узнает, что в своей деятельности хедж-фонд использует инсайдерскую информацию. Прокурор, известный своей беспощадной борьбой с финансовыми преступниками, устраивает охоту на миллиардера. Ситуацию осложняет то, что на Аксельрода работает жена Чака — Венди.

Сериал с первой серии погружает зрителя в финансовый мир, рассказывая, с чем ежедневно приходится сталкиваться служителям Уолл-стрит.

«Просчет — это не то, над чем стоит смеяться. Это инструмент. Это тактика. И эту тактику я использую часто и с удовольствием». (Бобби Аксельрод — «Миллиарды»).

В прокат уже вышло пять сезонов «Миллиардов». 12-ю серию пятого сезона зрители смогли посмотреть 3 октября 2021 года. В 2020 году сериал продлили на шестой сезон. Его премьера состоялась 23 января 2022 года.

11. «Слишком крут для неудачи» (Too Big To Fail, 2011)

Драма, биография, исторический

США.

реж. Кертис Хэнсон.

в главных ролях: Уильям Хёрт, Эдвард Эснер, Билли Крудап, Пол Джаматти.

Режиссер Кертис Хэнсон снял фильм «Слишком крут для неудачи» (альтернативное название «Крах неприемлем: спасая Уолл-стрит») по мотивам документальной книги Эндрю Росса Соркина Too Big to Fail. Картина получила большой успех сразу же после первой трансляции на канале HBO и была номинирована на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Фильм рассказывает о событиях, которые происходили в финансовом секторе США в конце мая — начале октября 2008 года и ознаменовали начало глобального финансового кризиса. Уолл-стрит в панике. В центре событий — министр финансов США Генри Полсон (его играет Уильям Херт), пытающийся сдержать поток банкротств.

Правительство США уже спасло инвестиционный банк Bear Stearns. Теперь в помощи срочно нуждается Lehman Brothers, но власти его не поддерживают и банк объявляет о банкротстве. На дно также идет страховой гигант AIG. Полсон осознает, что банкротство AIG может привести к обвалу финансовой системы и краху ипотечного сектора…

«Вы говорите мне, министру финансов всех Соединенных Штатов, что все, что я могу сделать, это позвонить Уоррену Баффету?» («Слишком крут для неудачи»).