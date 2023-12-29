Спад активности перед каникулами

Рынок накануне. Индекс МосБиржи показал символический рост на 0,15%, до 3101,99 п., индекс РТС на фоне существенно укрепления рубля вырос на 2,08%, до 1090,93 п.

Акции девелоперов Самолет (SMLT 3885,5 ₽, +2,02%) и Эталон (ETLN 85 ₽, +6,84%) оказались в лидерах роста. Правительство рассматривает альтернативные инструменты покупки жилья в ипотеку, среди которых рассрочка и лизинг.

В аутсайдерах — акции Ростелекома (RTKM 68,98 ₽, −1,46%), несмотря на позитивные для компании новости. Компания завершила сделку по приобретению 28% доли в платформе для экскурсий GuideGo, которая работает более чем в 200 городах мира.

Рубль укрепился к доллару США до 89,3600 ₽ и к евро до 99,6200 ₽

Ежедневный объем продаж валюты со стороны Банка России в I полугодии 2024 года может составить 11,8 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов.

Основные новости и события. Акционеры Татнефти (TATN 708,2 ₽, −1,32%) одобрили дивиденды за III квартал 2023 года в размере 35,17 ₽ на акцию, реестр закроется 9 января.

Акционеры Роснефти (ROSN 591,9 ₽, −0,45%) утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 30,77 ₽ на акцию, 11 января — дата закрытия реестра.

МТС (MTSS 248,55 ₽, +0,36%) о сообщает о добровольном аннулировании регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кроме того, компания объявила об учреждении предприятия «Цифровой контроль», ориентированного на создание ПО.

Дебютные торги акциями Мосгорломбарда (MGKL 2,37 ₽, −5,2% к цене размещения) после IPO завершились падением котировок акций.

Минфин России в I квартале 2024 года планирует разместить ОФЗ на 800 млрд руб.

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