Названы худшие валюты в мире

Курс найры упал к доллару на 55 процентов, и аналитики прогнозируют дальнейшую девальвацию. По темпам обесценивания в уходящем году ее обогнали только аргентинский песо (78,1 процента) и ливанский фунт (на 89,9 процента).

Девальвация началась после того, как в июне Центробанк (ЦБ) отпустил курс нацвалюты, а избранный президент Бола Тинубу отказался от дорогостоящих субсидий на бензин. В сочетании с ослаблением найры это привело к росту инфляции, составившей 28,2 процента. Ранее, в начале весны, в Нигерии разгорелись протесты жителей, недовольных внедрением цифровой валюты на фоне которого стали применяться ограничения на выдачу наличных.

Тремя валютами, курс которых в 2023-м вырос к доллару сильнее всего, стали афганский афгани (на 26,4 процента), колумбийский песо (на 25,9 процента) и мексиканский песо (на 15 процентов). Журналисты обратили внимание на неожиданный рост валюты Афганистана еще в сентябре, когда ее стоимость с начала года увеличилась примерно на 14 процентов.