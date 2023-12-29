Кабмин России продлил меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

Российское правительство продлило ряд мер поддержки граждан, находящихся в поиске работы и тех, кто под риском увольнения до конца 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

В материалах правительства уточняется, что речь идет о мерах, направленных на помощь тем, кого работодатель перевел на неполный рабочий день, либо отправил в неоплачиваемый отпуск. Также меры поддержки продлили для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Весь 2024 год россияне могут рассчитывать на помощь центров занятости, которые позволят сориентироваться на рынке труда. Помогать гражданам будут и с временным трудоустройством и даже с открытием бизнеса. Правительство продлило и финансовую поддержку при госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Отмечается, что все эти меры были приняты правительством России еще в 2022 году для снижения напряженности на российском рынке труда, которое возникло от санкционного давления. Поддержкой государства воспользовались более 360 тысяч граждан, находящихся в поиске работы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении прав участников спецоперации и членов их семей на обращение за кредитными каникулами в течение 2024 года.