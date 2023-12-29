В России на законодательном уровне закреплена ежегодная индексация пенсии и социальных пособий. Это часть социальной ответственности государства перед гражданами. Рассмотрим наиболее важные вопросы, касающиеся индексации пенсий в 2024 году.

Россиянам каждый год индексируют пенсии, потому что цены на товары и услуги постоянно растут. В советское время это происходило реже, поскольку инфляция была небольшой. В условиях современного рынка она растет быстрее, поэтому размер выплат увеличивают регулярно. Рассказываем, кого коснется индексация пенсий в 2024 году.

Что такое индексация простыми словами

Индексация — механизм, с помощью которого государство увеличивает выплаты разным категориям граждан. Это необходимо, чтобы компенсировать рост цен. Индексация позволяет сохранить платежеспособность населения, но только если соответствует уровню инфляции, то есть, повышению стоимости товаров и услуг.

Индексацию рассчитывают заранее, во время обсуждения федерального бюджета на следующий год уже при планировании пенсионных выплат. Этот финансовый инструмент позволяет поддержать социально незащищенные категории граждан — людей преклонного возраста, инвалидов, детей-сирот и других.

Будет ли индексация пенсии в 2024 году

Да, будет. Решение об этом принято законодательно на федеральном уровне (1). В соответствии с Федеральным законом страховая часть пенсии увеличивается на 7,5%. Такое повышение будет соответствовать уровню инфляции, который прогнозируют на конец 2023 года. Кроме того, большая часть пенсионеров получит повышенные выплаты уже в начале года, а не в середине или в конце.

Индексация пенсии затронет более 41 миллиона россиян. Возрастет размер средней страховой пенсии: она составит более 23 000 рублей. Такое повышение связано с увеличением одного пенсионного коэффициента до 133,05 рубля. Социальная пенсия в среднем вырастет до 13 500 рублей. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет до 8135 рублей.

Индексация пенсии неработающим пенсионерам

Больше половины российских пенсионеров не работает (2). Эти люди особенно нуждаются в поддержке государства, ведь у них нет дополнительного дохода. На индексацию пенсий из бюджета в 2024 году будет выделено около 234 миллиардов рублей. Однако эти деньги быстро вернутся в экономику. Средней пенсии хватает на удовлетворение основных потребительских нужд, а не на создание накоплений. Пенсионеры тратят, а не копят, способствуя этим развитию отечественного производства.

Индексация пенсии неработающим пенсионерам начнется с 1 января 2024 года. Перерасчет произведут автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд России не нужно.

Индексация пенсии работающим пенсионерам

В России сейчас 33 миллиона неработающих пенсионеров и 8 миллионов работающих (2). Поддержка государства распространяется, прежде всего, на тех, кто не работает, поскольку они уже не могут сами о себе позаботиться. В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 № 542-ФЗ принято промежуточное решение (1). У работающих пенсионеров отсутствует индексация фиксированной части пенсии, но начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты за трудовой стаж. Правда, в год их не может быть более трех. В денежном выражении это около 400 рублей. Срок индексации пенсии для тех, кто работает, — 1 августа 2024 года.

Индексация военной пенсии

Страховые пенсии военнослужащим в 2024 году вырастут на 4,5%. Этот меньше, чем у других категорий пенсионеров. В 2022 году выплаты военным увеличили на 19,5%, а в 2023 году — еще на 10,5%. В этот период у других россиян прибавка была меньше. Поэтому в правительстве приняли решение выровнять военные и гражданские страховые пенсии в 2024 году.

Военных пенсионеров в России сейчас более 2,7 миллиона человек. К ним относятся не только военнослужащие, но и сотрудники силовых ведомств, государственных противопожарных служб, некоторые другие категории граждан. Индексация их пенсии в 2024 году пройдет 1 октября.

Индексация пенсии у других категорий граждан

В Российской Федерации существуют пенсии по инвалидности, по потере кормильца, социальные пенсии и ряд других.

Индексация пенсии по инвалидности

Ее повысят с 1 января 2024 года на 7,5%.

На столько же с 1 февраля вырастут социальные пособия, в том числе ежемесячные выплаты, положенные гражданам, имеющим инвалидность. На конец 2023 года величина этих выплат следующая:

у инвалидов I группы — 4957,95 рубля;

у инвалидов II группы — 3717,96 рубля;

у инвалидов III группы — 2834,4 рубля;

у детей-инвалидов — 3540,76 рубля;

у инвалидов войны — 7081,49 рубля.

Все эти ежемесячные выплаты будут проиндексированы на 7,5%.

С 1 апреля 2024 года возрастут и социальные пенсии для инвалидов — их тоже увеличат на 7,5%. Эта пенсионная индексация касается детей-инвалидов, а также тех россиян с инвалидностью, у которых на момент оформления пенсии полностью отсутствует трудовой стаж.

Индексация пенсии по случаю потери кормильца

Повышение для этой категории россиян запланировано на 1 января 2024 года. Выплата вырастет на 7,5%. Такая пенсия положена нетрудоспособным гражданам, которые потеряли человека, который обеспечивал их материально. К этой категории относятся несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги или родители, а также некоторые другие категории граждан.

Страховая пенсия по потере кормильца зависит от количества накопленных баллов и трудового стажа умершего. В 2023 году фиксированная надбавка к такой пенсии составила 3784 рубля. Полные сироты получают надбавку в размере 7567 рублей.

Социальная пенсия по потере кормильца в настоящее время — 7150 рублей для ребенка, потерявшего одного родителя и 14 300 рублей для детей, утративших обоих родителей.

Индексация социальной пенсии

Назначается нетрудоспособным россиянам, которые не получают страховую пенсию по следующим причинам:

у гражданина вообще нет трудового стажа — он никогда не работал;

трудового стажа недостаточно — человек не смог проработать достаточное количество лет для назначения страховой пенсии.

Индексация социальной пенсии произойдет 1 апреля 2024 года. Выплаты увеличат на 7,5%.

Особенность социальной пенсии, в отличие от страховой, в том, что у нее нет индивидуального пенсионного коэффициента и соответствующих баллов. При этом выплаты не могут быть ниже прожиточного минимума для пенсионера в регионе проживания. Если пенсия недостаточная, гражданину положены социальные доплаты.

Индексация пенсии федеральным льготникам.

К федеральным льготникам, кроме инвалидов, относятся также ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Они получают единую денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ). В 2023 году ЕДВ составила:

для ветеранов Великой Отечественной войны — 5311,9 рубля;

для ветеранов боевых действий — 3869 рублей;

НСУ в денежной форме — 1469,74 рубля.

В 2024 году эти выплаты будут проиндексированы на 7,5% с 1 февраля.

Индексация пенсионерам после 80 лет.

Когда пенсионер достигает 80-летнего возраста, фиксированная часть его страховой пенсии увеличивается в два раза. Эта выплата не зависит от региона проживания. В 2024 году пенсионеры этой категории, имеющие страховую пенсию, получат не 8135 рублей, а в два раза больше — 16 270 рублей. Такой будет фиксированная часть их страховой пенсии.

Кроме этого, пенсионеры этой категории получают полную компенсацию расходов на капремонт общедомового имущества в многоквартирном доме.

График выплат

Для каждой категории пенсионеров индексация пенсий в 2024 году произойдет в определенное время. Поэтому если ожидаемой прибавки нет, нужно уточнить, на какое число она назначена.

Дата Категория граждан 01.01.2024 Неработающие пенсионеры 01.01.2024 Пенсионеры по инвалидности 01.01.2024 Пенсионеры по потере кормильца 01.04.2024 Социальные пенсионеры 01.08.2024 Работающие пенсионеры 01.10.2024 Военные пенсионеры 01.02.2024 Федеральные льготники

Как рассчитать размер пенсии после индексации: формула

Государственная пенсия по старости складывается из двух частей — индивидуальной и фиксированной. Это позволяет государственным органам разделять выплаты разным категориям граждан. А сами россияне могут самостоятельно рассчитать, сколько они получат.

Формула для расчета страховой пенсии по старости выглядит так:

индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) х стоимость пенсионного коэффициента (СПК) + фиксированная выплата к пенсии (ФВ)

После индексации страховой пенсии в 2024 году при расчете размера пенсии следует учитывать новую ФВ (8135 рублей) и СПК (133 рубля).

Что нужно сделать, чтобы получить доплату к пенсии

Специально ничего делать не нужно: доплата рассчитывается автоматически и не требует подачи заявления.

Для того, чтобы получить доплату к пенсии после 80 лет, тоже не требуется собирать документы. Ее рассчитают, когда гражданин достигнет этого возраста.

Отзывы экспертов об индексации пенсии

Своим мнением о политике российского государства в сфере индексации пенсий поделился Игорь Семеновский, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ:

«Основным приоритетом расходов федерального бюджета является выполнение социальных обязательств государства. 27 ноября Президент России подписал закон “О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”, а также пакет других законов, связанных с ним. Эти документы предусматривают повышение ряда социальных выплат на уровень или выше уровня официальной инфляции в следующем году».

Вопросы и ответы

Отвечаем на самые популярные вопросы об индексации пенсии в России.

Будет ли индексация пенсии пенсионерам, у которых оформлена самозанятость?

На этот вопрос мы попросили ответить Игоря Семеновского: "Самозанятость представляет собой особый режим налогообложения доходов гражданина. Предполагается, что человек ведет свою деятельность без трудового договора. То есть самозанятый гражданин, в том числе пенсионер, не является работающим. С этой точки зрения индексация пенсии для таких лиц должна происходить. В настоящее время федеральным законодательством индексация пенсий для работающих пенсионеров 2016 года не предусмотрена, хотя на сегодня это прямое требование обновленной статьи 75 Конституции России (часть 6).

Представители разных фракций в Парламенте постоянно указывают на необходимость принятия такого решения. В соответствии с конституционными требованиями они вносят свои законодательные предложения, но под различными предлогами получают отказ. Однако при рассмотрении законопроекта «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в ходе межпартийного обсуждения на пленарном заседании наметился сдвиг по этому вопросу и появились признаки того, что в 2024 году решение все-таки примут".

Как индексируется пенсия работающего пенсионера после его увольнения?

Как только работающий пенсионер увольняется, его пенсия пересчитывается. Теперь фиксированную часть, которая была заморожена, увеличат до актуальной в настоящее время. Индивидуальную часть пенсии скорректируют за счет дополнительно накопленных баллов. После этого пенсия будет ежегодно индексироваться, как и у других неработающих пенсионеров.

Сколько нужно не работать после увольнения, чтобы сделали перерасчет пенсии?

Перерасчет пенсии происходит автоматически в следующем месяце после подачи заявления. Устраиваться на работу можно через месяц после увольнения, при этом выплаты по страховой части пенсии уже не изменятся. Но дальнейшая индексация опять прекратится до следующего увольнения.

В каком месяце лучше уволиться для перерасчета пенсии?

Нет разницы, в каком календарном месяце увольняться для перерасчета пенсии. Однако чтобы получить наибольшую выгоду, лучше сделать это в последний день календарного месяца. Пенсию пересчитают автоматически, а первую проиндексированную выплату произведут через три месяца после увольнения.

Как менялся размер пенсий в последние годы?

Год Средний размер пенсии в рублях Процент роста 2020 16 445 6,6 2021

17 481

6,3

2022

18 984

7,9

2023

21 864

13,2

2024

23 405

7,5



Список источников:

1. Федеральный закон от 27.11.2023 № 542-ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

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2. Сведения о численности пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР, и среднем размере назначенного им пенсионного обеспечения. 2023.

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Автор: Игорь Геращенко