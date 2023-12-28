12:35 (мск), источник: Финансы Mail.ru

В ЦБ напомнили о появлении каникул по потребкредитам с 1 января

С 1 января 2024 года начинает действовать постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам, сообщается в телеграм-канале ЦБ.

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Источник: РИА "Новости"

Каникулы можно получить по одному кредиту или займу и один раз — в связи со снижением дохода заемщика и один раз — если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации.

Приостановить платежи можно будет на срок до шести месяцев. Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев.

«Заемщик сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы. Основанием для отказа может быть, в частности, банкротство заемщика, вступившее в силу решение суда или действующие кредитные каникулы по другому закону (например, для участников СВО)», — отмечается в сообщении.

Получить каникулы можно, только если размер кредита или займа не превышает максимума, установленного Правительством РФ.

Сейчас в законе установлены следующие предельные значения:
— 1,6 млн рублей — по автокредитам
— 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам
— 150 тысяч рублей — по кредитным картам.

В период каникул не начисляется неустойка в виде штрафов и пени. Кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью: заемщик их погашает после окончания каникул.

Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной рекомендацией».

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