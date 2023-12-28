Цены на нефть стабилизировались на фоне снижения опасений из-за атак в Красном море

Цены на нефть начали восстанавливаться после почти 2%-ного падения 27 декабря на фоне новостей о планах судоходных компаний вернуться в Красное море, пишет Reuters. По словам президента NS Trading Хироюки Кикукавы, хотя обеспокоенность ослабла, но «продолжающиеся опасения по поводу напряженности на Ближнем Востоке, особенно по поводу участия Ирана в этом регионе, затрудняют дальнейшие продажи».

По состоянию на 11:08 мск, фьючерсные контракты нефти Brent на эталонном хабе TTF в Нидерландах с поставками в феврале 2024 года выросли на 0,17%, до $79,79 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Максимального значения фьючерсы достигли к 11:23 мск — до $79,95, после чего резко упали на 0,314% относительно цены закрытия 27 декабря, до $79,94. 27 декабря Reuters писал, что цены на нефть упали почти на 2%: фьючерсы на Brent подешевели на 1,8%, до $79,65 за баррель, компенсировав рост предыдущего дня.

Ранее датская Moller-Maersk Group — второй по величине контейнерный перевозчик в мире — заявила о готовности возобновить контейнерные перевозки по Красному морю, назвав операцию по защите судоходства «Страж процветания» «благоприятной новостью для всей отрасли». 27 декабря компания сообщила, что запланировала проход нескольких десятков контейнеровозов через Суэцкий канал и Красное море в ближайшие несколько недель.

Французский контейнерный перевозчик CMA CGM Group также объявил, что разрабатывает планы по постепенному увеличению количества судов, направляемых через Суэцкий канал.

Некоторые судоходные компании рассматривают возможность прохода своих судов по Красному морю в ночное время, чтобы избежать атак дронов, писал Bloomberg.

В ноябре на фоне войны Израиля и ХАМАС подконтрольные хуситам Вооруженные силы Йемена объявили о планах атаковать любое судно в Красном море, которое идет под флагом Израиля или принадлежит израильской компании. Но 14 декабря хуситы захватили у берегов Йемена сухогруз «Руен», принадлежащий компании «Болгарский морской флот», который шел под флагом Мальты.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» для защиты коммерческих судов, следующих через Красное море. «Эскалация безрассудных нападений хуситов из Йемена угрожает свободному торговому потоку, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право», — заявил он. И сообщил, что в состав оперативной морской группы, действующей в рамках операции, вошли корабли США, Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сейшельских островов и Испании.