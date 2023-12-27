За длинным рублем: экономисты раскрыли цели новой приватизации

Минфин ожидает решения правительства о предложенном министерством списке из 30 компаний для приватизации в 2024 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Действительно, министерство финансов подготовило такие предложения, правительство направило эти предложения в соответствующие ведомства по принадлежности компаний, и, надеюсь, что в следующем году мы сможем обсудить предложенные Минфином меры и принять соответствующие решения», — сказал Силуанов.

Ведомство предлагает провести приватизацию без потери контрольного пакета акций со стороны государства. Госпакеты сохраняются почти во всех ключевых отраслях — от финансовой до машиностроения, авиапрома и энергетики.

При этом предложений снижать долю государства в Сбербанке от ведомства не поступало. Хотя глава крупнейшего банка страны Герман Греф считает приватизацию Сбера хорошим решением.

«Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, а для контроля государства достаточно 25% акций, то это повысило бы инвестиционную привлекательность и российского рынка, и стимулировало весь финансовый сектор», — заявил Греф.

Сколько денег есть у компаний и граждан

Одновременно власти решают задачу привлечение длинных инвестиций в экономику. Накопления россиян и компаний устойчиво растут последние годы, сменяясь небольшим снижением. С июля 2022 года сумма накоплений непрерывно обновляет рекорды. Так, согласно статистике ЦБ РФ, накопления на корпоративных счетах и банковских депозитах выросли в 2018 году на 20% до 27,2 трлн рублей, населения — на 5% до 27,3 трлн рублей.

К 1 января 2023 года накопления компаний уже состовляли 47,7 трлн рублей, к 1 ноября — 53,8 трлн рублей.

Физлица к 1 января 2023 года накопили на счетах в банках 40,9 трлн рублей (без счетов эскроу для покупки недвижимости), а к 1 ноября сумма выросла до 46,975 трлн рублей.

Финансовая безопасность страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства, назвал важной задачей достижение финансового суверенитета страны.

«Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор», — отметил глава правительства. Он призвал «расширить набор инструментов для привлечения “длинных” денег в экономику».

Приватизация и долгосрочные инвестиции в экономку — хорошие возможности увеличить рост экономики и пополнить бюджет без наращивания денежной эмиссии и возможной девальвации рубля.

«Учитывая, что в следующем году ожидается существенный рост бюджетных расходов, приватизация пакетов в крупных госкомпаниях выглядит вполне целесообразной, например, в качестве альтернативы другим способам пополнения бюджета, таким как ослабление рубля, увеличение налогов и сборов и т. п. », — считает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

«Из крупных госбанков, думаю, интерес в качестве объекта для приватизации может представлять ВТБ. Государству сейчас принадлежит около 61% обыкновенных акций банка, а с учетом “префов” госдоля в капитале банка превышает 90%, — рассказал экономист. — В связи с этим ВТБ может быть неплохим кандидатом на приватизацию, хотя из-за сложной структуры капитала осуществить это, по-видимому, будет непросто. Могут также заслуживать внимания Россельхозбанк и Газпромбанк, хотя последним государство владеет не напрямую, а через “Газпром”. Возможны и продажи пакетов акций более мелких кредиторов».

Чтобы приватизация могла оказать позитивный эффект для экономики, стоило бы начать с самых крупных активов, считает Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, логичнее всего передавать в частные руки наиболее проблемные и системно значимые компании, где государство не справляется либо своим вмешательством лишь усугубляет положение дел. Например, «Газпром», ВТБ, РЖД, «Аэрофлот», «Автодор».

«Но будет ли государство готово к тому, что частники проведут болезненные реформы, сокращения персонала, рост тарифов — большой вопрос», — отметил экономист.

«Вторую большую приватизацию обсуждают и готовят уже более 10 лет. За все это время руководство страны так и не решилось отдать свои активы. Вернее, не готово нынешнее руководство банков и компаний. У них есть мощный административный ресурс, и есть всегда много аргументов, почему их стоит оставить у руля еще на сколько-то лет», — считает аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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