Средний платеж россиян коллекторам за год вырос на 17%

В декабре должники с просроченной задолженностью более 90 дней отдадут коллекторам в среднем по 4635 рублей в счет погашения долга — это максимум за прошедшие два года и на 17% больше, чем в прошлом году, посчитали аналитики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и ВТБ. В прошлом году размер среднего месячного платежа в банковской цессии (переуступка прав взыскания задолженности) варьировался в пределах 3094−3942 рублей. В этом году с марта он стабильно превышает 4000 рублей.

Средний платеж в 2023 году стал расти, так как должники вернулись к сберегательной модели поведения, они сокращают необязательные расходы, что высвобождает дополнительные средства для погашения своих обязательств, считают в НАПКА. В ВТБ также связывают рост платежа с увеличением платежной дисциплины должников: в этом году доля выходящих на просрочку заемщиков в сравнении с прошлым годом снизилась на 20%, а 96% клиентов, столкнувшихся с финансовыми трудностями, в итоге справились с просроченной задолженностью, говорит вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

Опрошенные Forbes профессиональные коллекторские агентства подтверждают такой тренд в своих компаниях. По мнению заместителя гендиректора АБК Евгении Уткиной, на рост среднего чека во втором полугодии 2023 года повлияли ужесточение денежно-кредитной политики и охлаждающие розничное кредитование меры ЦБ: высокая ключевая ставка сделала кредиты дороже, спрос на заемные деньги снизился, граждане переориентировались с потребления на погашение набранных кредитов.

В конце года всегда работает психологический фактор: должники стремятся перейти в новый календарный год без долгов или значительно снизить нагрузку, поэтому ежегодно в ноябре-декабре разница между размером среднемесячного платежа банковских должников может достигать от 3−5% до 15−20% по сравнению с другими месяцами года, отмечает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Александр Васильев. Агентства этот тренд подхватывают, запуская в предновогодний период в плюс к уже действующим программам реструктуризации мотивационные маркетинговые акции: дополнительные скидки, спецпредложения, рассрочки. Однако даже после окончания маркетинговых спецпредложений для должников размер среднего чека вновь вырастет: в частности, в январе-феврале россияне потратят на платежи в счет погашения долгов свои годовые премии и зарплаты, предполагает Васильев.

Впрочем, средний размер платежа растет не только из-за улучшения платежной дисциплины россиян, но и из-за того, что ранее они активно набирали долги, а банкиры переуступали их просрочку коллекторам. «Если рассматривать размер среднего долга в ретроспективе, можно говорить о некоем пиковом значении декабря 2023 года по сравнению с 2019—2022 годами, однако это объясняется в том числе и ростом среднего долга в работе, который демонстрирует темп плюс 5% за год», — добавляет управляющий директор коллекторского агентства ПКБ Павел Михмель. Ранее он рассказывал, что обычно средний долг ежегодно прирастает на 2−3%. Летом 2023 года НАПКА оценивала размер среднего долга в 155 300 рублей.

По прогнозам НАПКА, до конца года кредиторы выставят на продажу долгов на 293 млрд рублей, а коллекторы смогут выкупить долгов на 262 млрд рублей. А в прошлом году они купили долгов на 210 млрд рублей из выставленных 269 млрд рублей.

Новогодние спецпредложения для должников, улучшение платежной дисциплины и увеличение портфелей в работе профессиональных коллекторских агентств сработают на еще один рекорд. По итогам 2023 года более 363 000 заемщиков выплатят коллекторам 23 млрд рублей долгов — максимальную сумму за всю историю наблюдений, ожидают коллекторы. Для сравнения: в 2022 году коллекторы получили по цессии 19 млрд рублей от 332 000 должников, а в 2021 году — 15 млрд рублей от 265 000 граждан, отмечает НАПКА.