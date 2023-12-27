CarMoney выпустил первые ЦФА на 40 млн рублей

Финтех-сервис CarMoney первым в микрофинансовом сегменте выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА). Размещение прошло на платформе «Токеон», выпуск уже полностью выкупили несколько инвесторов и компаний, знакомых с бизнесом, сообщила пресс-служба компании.

Акции «Смарттехгрупп» (СТГ) — материнской компании финтех-сервиса — на фоне новости подорожали на 0,2% к закрытию предыдущей сессии торгов до 2,275 ₽ по состоянию на 12:07 мск. Индекс Московской биржи в этот момент составил 3110,53 пункта (+0,51%). Торги акциями СТГ на Мосбирже стартовали 3 июля. С того момента котировки компании уменьшились на 31,28%. Бенчмарк за этот период вырос на 44,4%.

Объем выпуска составил 40 млн руб., срок обращения — три месяца. Токены являются аналогом облигаций с коротким сроком обращения и фиксированным купоном, уточнили в компании. В роли организатора выпуска выступила ИФК «Солид».

Владельцы ЦФА CarMoney будут получать ежемесячный купон по ставке 18% годовых. При погашении им выплатят 100% номинальной стоимости активов.

С помощью выпуска цифровых активов компания решила протестировать новый инструмент для привлечения ликвидности под оборотный капитал. CarMoney планирует выпускать ЦФА и в будущем, приводятся слова директора по управлению корпоративными финансами Артема Саратикяна в сообщении компании.

Прямой листинг акций CarMoney на Мосбирже состоялся 2 июля. Объем размещения составил 600 млн руб. Капитализация компании на тот момент оценивалась в 7,9 млн руб., на текущий момент показатель снизился до 5 млрд руб. (-36,71%).