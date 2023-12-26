Сколько нужно иметь денег на «черный день» семье с детьми

Во-первых, необходимо понять, зачем вам формировать финансовый запас.

Финансовая подушка — это часть денег, которую откладывают не ради крупных покупок, а для того, чтобы остаться на плаву в случае материальных проблем.



На что не тратят подушку?

Расход этих средств невозможен на такие покупки, как туристические путевки, покупка гаджета новой модели, проведение развлекательного мероприятия. Подушка — «заначка» на случай острой необходимости. Сюда относятся только причины, которые «угрожают» нормальному существованию.



Когда подушка может понадобиться? Давайте перечислим. Это могут быть следующие ситуации:

— потеря работы или другого источника дохода,

— вам или кому-то из близких понадобилось дорогостоящее лечение,

— ваш дом затопило или случился пожар,

— вас обокрали,

— сломалась необходимая для жизни техника, например, автомобиль.

Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3−6 месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия.

Инструменты таких накоплений должны обеспечить сохранность резервной суммы и быстрый доступ к этим средствам в случае необходимости.

В условиях высокой неопределенности и геополитических рисков задумываться об инвестициях в другие, более сложные инструменты следует тогда, когда сформированы достаточные сбережения «на черный день».

Единого размера такого резерва для россиян не существует: он напрямую зависит от регулярных необходимых трат в каждом отдельном случае. Где-то большой доход и много детей. Кто-то — наоборот, живет скромно, и не в состоянии накопить «заоблачную» для него сумму.

Если ежемесячные расходы семьи в среднем составляют 100 тысяч рублей в месяц, то финансовая подушка безопасности (из расхода 3−6 месяцев) может составлять 300−600 тысяч рублей.

Помимо этой суммы стоит иметь еще несколько «кубышек», куда можно откладывать на плановые расходы. Например, на стоматологию, ремонт техники или автомобиля и прочие статьи.

Основную сумму есть смысл размещать на банковских счетах. Особенно с учетом того, что на конец 2023 года банки дают «вкусные» процентные ставки по вкладам и накопительным счетам даже на небольшие отрезки времени.

Инструменты

Проще всего распоряжаться деньгами, размещенными на накопительных счетах в банках. Как правило, снятие средств с них не приводит к пересмотру процентной ставки. Накопительные счета также можно пополнять.

Существует и функция автопополнения накопительного счета: с каждой зарплаты по умолчанию 10% переводятся на накопления.

В качестве инструментов для формирования может подойти фонд денежного рынка или коротких облигаций. Фонды позволяют инвестировать на короткий срок и с минимальным риском — по принципу накопительного счета. Короткие облигации обладают меньшей волатильностью по сравнению с длинными. Их доходность обычно ниже, чем по длинным, и она ненамного превышает доходность банковских депозитов.

У каждого из вариантов много нюансов. Поэтому сначала стоит внимательно их изучить, прежде чем принимать решение. В любом случае, имея подушку безопасности, вы окажетесь в более выгодном положении в случае непредвиденной ситуации, чем с «дырой» в кармане.