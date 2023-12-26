Складчина: плюсы и минусы семейных тарифов и счетов

В современном мире практически у любого человека есть мобильный телефон с персональной сим-картой, а также счет в банке. Однако человек, как известно, существо социальное, поэтому на протяжении всей своей жизни взаимодействует с другими людьми, в результате чего образуются различные связи: ситуационные, партнерские, дружеские и многие другие, вплоть до семейных. Учитывая данные факты, некоторые компании, например, оказывающие услуги связи или ведения счета, начали активно предлагать потребителям семейные счета и тарифы, объясняя это удобством и выгодой для граждан. Так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться.

Предлагаем рассмотреть семейные счета и семейные тарифы отдельно, поскольку зачастую это разные услуги, предлагаемые в разных сферах деятельности и отдельными компаниями.

Чаще всего семейные счета можно встретить в предложениях банков. Семейный банковский счет — это совместный счет, который с 2018 года предусмотрен п. 5 ст. 845 Гражданского кодекса РФ. Закон не регламентирует количество совладельцев совместного счёта, поэтому банки устанавливают такие ограничения самостоятельно. При открытии семейного счета банк оформляет договор, в котором клиентами выступают 2 физических лица (например, супруги) или более.

Выгодно это или нет — напрямую зависит от условий обслуживания, предоставляемых конкретным банком.

Выделяют следующие преимущества таких счетов:

+ оптимизация и контроль расходов семейного бюджета;

+ аккумулирование средств семьи в одном надежном месте;

+ прозрачность операций по счету для всех владельцев;

+ дополнительные бонусы (кэшбэк, бесплатное обслуживание, выпуск карт и т. п. ) в зависимости от условий конкретного банка;

+ возможность научить ребенка основам финансовой грамотности, самодисциплины.

Однако наряду с преимуществами семейных счетов есть и определенные минусы:

— определенные ограничения свободы в распоряжении общими средствами;

— возможные конфликтные ситуации в связи с необоснованными тратами и другими несогласованными действиями.

Тарифы

Если мы говорим про семейные тарифы, то наиболее часто подобные тарифы предлагают операторы связи.

Действительно, операторам выгодно, чтобы их клиентами становилось как можно большее число граждан — поэтому они готовы предлагать семьям или родственникам особые условия подключения и оплаты за предоставляемые услуги. И здесь целиком и полностью условия тарифов зависят от операторов связи — нужно детально их изучать, сравнивать несколько предложений разных операторов, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий именно вашей семье.

Общий вывод: перед открытием любого семейного счета или переходом на семейный тариф необходимо внимательно ознакомиться со всеми предлагаемыми исполнителем условиями.

При этом акцент нужно сделать не только на информации в рекламе или на страницах сайта, но и открыть и изучить официальные документы по услуге (оферту, договор и т. п. ) — там прописывается вся информация, с которой Вы соглашаетесь, тем или иным способом подписывая договор.

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