Пружина сжимается

Рынок накануне. Индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3099 п., продолжив консолидироваться вблизи уровня сопротивления 3100 п. Индекс РТС повысился на 0,6%, до 1064 п. В лидерах роста оказались депозитарные расписки квазироссийских эмитентов на фоне новостей, указывающих по мнению инвесторов на приближение развязки в процессе редомициляции Яндекса.

Бумаги Яндекса (YNDX 2396,6 ₽, +4,39%) подорожали после того, как стало известно, что Банк России зарегистрировал выпуски акций МКАО «Яндекс». Инвесторы надеются на редомициляцию Яндекса, головная компания которого зарегистрирована в Нидерландах, на выгодных миноритариям условиях. Дальнейшую динамику в бумагах может определить публикация конкретных решений по реструктуризации и «переезду».

Акции ФосАгро (PHOR 6668 ₽, −2,91%) подешевели на фоне дивидендного гэпа.

Рубль окреп к доллару США до 91,7500 ₽, к евро — до 101,0025 ₽

Основные новости и события.

Как сообщает Россельхознадзор, поставки свинины из России в Китай могут начаться уже в январе, через месяц после подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине (19 декабря 2023 года). Русагро (AGRO 1379 ₽, +2,6%) планирует вывести свиноводческий кластер в Приморье на полную мощность в 2024 года и может стать одним из выгодоприобретателей от отмены ограничений на импорт свинины из России в Китай.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что попавшая под американские санкции СПБ Биржа (SPBE 80,6 ₽, +1,38%) адаптируется к новым условиям и продолжит свою деятельность, как и другие финансовые организации, ранее попавшим под санкции OFAC.

Чистая прибыль Сургутнефтегаза (SNGSP 57,78 ₽, +1,64%) по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 1,4 трлн руб. при выручке в размере 1,58 трлн руб. Прибыль от продаж составила 304 млрд руб. Показатели за предыдущий год не раскрываются. Высокое значение чистой прибыли связано с валютной переоценкой активов. Кроме того, «кубышка» нефтяника могла увеличиться до 5,8 трлн руб. (4,3 трлн руб. по итогам 2022 года), считают в Интерфаксе.

Ожидания и торговые идеи. Во вторник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 снижается на символические 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%. Биржа Гонконга и европейские площадки сегодня закрыты из-за празднования Рождества по григорианскому календарю.

Сегодня последний день для покупки акций Газпром нефти (SIBN 913,45 ₽, +0,13%) под дивиденды за 9 месяцев 2023 года (82,94 ₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности 9,1% по текущим котировкам).

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