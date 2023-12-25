Споры в ОПЕК и хуситы: новые угрозы для нефтерынка и мировой экономики

С 24 февраля 2022 года мировой рынок нефти находится под влиянием геополитических рисков. Тогда цена барреля нефти взлетела почти до 140 долларов за пару дней на фоне угрозы прекращения поставок из России. Через год котировки упали до 70 долларов за баррель.

Тем не менее, усилиями альянса ОПЕК+, созданного в 2016 году по инициативе крупнейших нефтедобывающих стран союза — РФ и Саудовской Аравии, нефть прекратила дешеветь.

Альянс, в который входят страны ОПЕК, а также РФ и Казахстан, Азербайджан и еще ряд стран, решил сохранить квоты, снижающие добычу нефти и ее поставки на мировой рынок.

Нападения хуситов

В октябре 2023 года повстанцы-хуситы — вооруженная группировка мусульман-шиитов в Йемене — после начала войны Израиля с Палестиной объявила о решении атаковать все суда стран в Красном море, которые сотрудничают с Израилем. Йемен расположен на правом — одном из двух берегов Баб-эль-Мандебского пролива, которые образуют бутылочное горлышко между Красным морем и Аденским заливом, Индийском океаном. Справа от Красного моря на Аравийском полуострове с Йеменом соседствует Саудовская Аравия, страны Ближнего Востока. Слева — Африка: Египет с Суэцким каналом, Эритрея и Джибути.

Это один из важнейших маршрутов мировой торговли — через Красное море и Суэцкий канал. Около 12% мировой торговли проходит через Суэцкий канал, а 5% ранее обеспечивал Панамский канал, но сейчас он пересыхает, сообщал ранее Институт экспорта и международной торговли (Institute of Export & International Trade).

США 18 декабря начали операцию «Страж процветания» для безопасности судоходства в Красном море. Вместе с Вашингтоном в ней участвуют Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Несмотря на защиту эсминцев США, сбивающих ракеты и беспилотники хуситов, часть атак достигает цели. Так, в субботу 23 декабря танкер с индийским экипажем под флагом Либерии был атакован дронами на маршруте Саудовская Аравия — Индия. Танкер загорелся недалеко от Аденского залива. Пожар потушен, о пострадавших не сообщается.

В воскресенье 24 декабря повстанцы-хуситы атаковали ударными дронами сразу два танкера под флагами Индии и Норвегии в Красном море — «эти атаки стали 14-м и 15-м нападением группировки хуситов на коммерческие суда с 17 октября», сообщило командование ВМС США. О разрушениях и жертвах также не сообщается.

Атаки хуситов остановили падение мировых цен на нефть и вызвали резкий рост котировок — в октябре до 94 долларов, а затем в ноябре стабилизировали стоимость бочки сорта Brent, основного ценового индикатора в Европе, около 80 долларов, согласно биржевым данным.

Из-за атак хуститов крупнейшие судоходные компании Evergreen Line, Maersk и Hapag-Lloyd AG и нефтекомпания BP изменили маршрут грузов — теперь они обходят Африку с юга вместо короткого пути через Суэцкий канал на севере. Но танкеры с российской нефтью продолжают движение по-прежнему маршруту через Красное море.

Такая ситуация выгодна для России, считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

«Часть мировой нефти пошла вокруг Африки, а мы идем напрямую, и это конкурентное преимущество», — отметил он.

По оценке эксперта, в этом случае «даже может сократиться и скидка на российскую нефть.

Фрахтовые и страховые компании уже пересматривают тарифы, учитывая рост военной напряженности в регионе. Датская судоходная компания Moller-Maersk Group, второй в мире контейнерный перевозчик, предупредила 24 декабря о грядущих месяцах хаоса в Красном море.

Ситуация в Красном море накаляется, считает Игорь Юшков. “Наиболее горячая обстановка складывается в районе Баб-эль-Мандебского пролива”, — отметил эксперт.

Он назвал атаки йеменских хуситов’большой проблемой» для мировой торговли, а не только для рынка нефти.

Сейчас свыше 100 сухогрузов с зерном, удобрениями, танкеров с газом и нефтью, контейнеровозов с товарами необходимыми для мировой экономики вынуждены обходить Африку вместо Суэцкого канала, растут дополнительные затраты — и денежные и временные. В итоге появился новый риск роста инфляции для мировой экономики. США и ЕС и без этого держат ставки на рекордном уровне, чтобы замедлить экономический рост и сбить инфляцию, но это дорого обходится — процентные платежи по долгам, которые сравнялись с размерами экономик, увеличивают и без этого рекордный дефицит бюджета.

Споры в ОПЕК и ОПЕК+

21 декабря еще одно событие заставило биржи понервничать и помогает снижению цены нефти — Ангола объявила о выходе из Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) из-за несогласия с квотами на добычу и общими планами альянса ОПЕК+ продолжать сокращение добычи, которая по-прежнему занимает около 53% мирового рынка.

ОПЕК создана в 1960 году — в нее входят нефтедобывающие страны Африки и Ближнего Востока. Ангола намерена увеличить добычу без ОПЕК, добывающей более трети нефти в мире. Доля африканской страны в общей добыче ОПЕК была около 5%. После этой новости котировки упали на 1,5 доллара, европейский сорт Brent подешевел до 78,5 доллара.

«Можно сказать, что этот уход отражает соперничество лагеря независимых нефтедобытчиков и стран картеля ОПЕК, который в последние годы теряет свою долю рынка», — отметил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

По его мнению, для Анголы стратегический союз с Китаем намного важнее сотрудничества с арабскими странами, которые доминируют в ОПЕК. «В районе 80 долларов за баррель сейчас проходит верхняя граница среднесрочного нисходящего тренда», — отметил аналитик. Он не исключает рост стоимости цен нефти в конце этого месяца.

Биржевой аналитик Григорий Бегларян назвал выход Анголы из ОПЕК не настолько значимым фактором для возобновления снижения нефтяных цен. «Идея, что сделка ОПЕК+ рассыплется, если уходят такие старожилы нефтяного картеля не слишком вдохновила рынок», — отметил аналитик.

Во-первых, Ангола не настолько большой игрок на нефтерынке, а нефтяной сектор страны в упадке — добыча сокращается. Во-вторых, совсем недавно в ОПЕК вошла Бразилия с ежегодной добычей свыше 3 млн баррелей в сутки, а у Анголы всего 1 млн баррелей в сутки.

По его оценке, «основная часть игры на понижение нефтяных котировок на этот год сделана». В начале 2024 года цены начнут расти, «хотя сомнительно, что уровень 88 долларов за баррель Brent можно будет преодолеть».

Выборы в США

Григорий Беглараян пессимистично оценивает перспективы роста цены нефти в ближайшие 1−2 года, «пока цена не поднимется выше 92 долларов». Остаётся тенденция и на снижение, и есть риск падения цены ниже ключевого уровня поддержки 74 долларов.

По его мнению, «политический цикл в США (действующий президент идет на перевыборы) форсирует игру на понижение нефтяных цен со стороны связанных с властью “ручных” фондов».

С 2022 года по распоряжению президента Джо Байдена США продает нефть из стратегических запасов, чтобы сбить цены на бензин в стране, которые в 2022 году почти каждый месяц обновляли рекорды и вызвали падение рейтингов президента. В итоге запасы страны упали почти в 2 раза до минимума 1983 года с 600 млн баррелей в начале распродаж до 340 млн баррелей сейчас. В 2010 году в США в стратегических запасах был рекордный объем нефти — 727 млн баррелей.

Даже несмотря на относительно высокий спрос от Китая, продажа «бумажной нефти» (около половины фьючерсов приходится на инвесторов, не покупающих нефть для потребления) передавит спрос Китая, второй крупнейшей экономики мира. В этом случае возможен обвал цены нефти до 50−64 долларов, прогнозирует Григорий Беглараян.

Замедление крупнейших экономик

Александр Потавин назвал другие риски для рынка нефти: если экономика США не будет расти более чем на 2%, а экономика Китая — более, чем 4,5−5% в год, то цены на нефть могут снизиться на 10−15% от текущего уровня.

Начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев также пессимистично оценивает перспективы рост цены нефти. Крупнейшие экономики могут и сохранить пониженный спрос на нефть, что не позволит ценам выйти на максимумы текущего года — 96 долларов за бочку Brent. Почти 95% центробанков разных стран в мире продолжают сохранять высокие ставки, чтобы снизить инфляцию. Это замедляет экономические рост, производство и спрос на нефть.

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