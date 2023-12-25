15:38 (мск), источник: Ведомости

Путин подписал закон, уточняющий правила выплаты материнского капитала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только на ребенка, который является гражданином России по рождению. Документ опубликован в думской электронной базе.

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Источник: Unsplash

Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.

«Это значит, что он появляется в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет гражданство РФ», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Средства также не будут выплачиваться в тех случаях, когда родитель приобретает гражданство РФ, имея уже ребенка-негражданина.

22 декабря Совет Федерации одобрил законопроект.

Жителям новых регионов России сертификат на маткапитал будут выдавать независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства. Средства МСК можно будет использовать на реконструкцию дома блокированной застройки.

Материнский капитал — госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.

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