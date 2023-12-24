Что будет с рублем, нефтью и биржей на последней неделе года

Рубль.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

— На предстоящей неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 90−94 ₽ за долл., 100−104 ₽ за евро, 12,6−13,1 ₽ за юань.

Факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными.

На предстоящей неделе поддержку рублю окажет декабрьский налоговый период, когда все экспортеры будут продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. Российские компании обязаны до 28 декабря уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги.

Также в пользу рубля будут выступать удорожание нефти, указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортёров и высокие рублевые процентные ставки. Банки фиксируют приток рублей на депозиты под 14−17% годовых.

Сдерживающими факторами для рубля выступают самые большие в году бюджетные расходы в декабре, а также сезонный рост спроса на валюту в декабре для закупки импорта и зарубежного туризма. Также в конце года ряд участников рынка может активизировать покупку валюты, чтобы пересидеть в ней длинные новогодние праздники.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

— Нефтяной рынок сохраняет тренд на восстановление. Поводом послужили новости о проблемах в логистике через Суэцкий канал и Красное море. Снижение объемов транспортировки по привычному маршруту и пересмотр логистики в сторону африканских направлений угрожает сформировать локальный дефицит нефти, поскольку ее транспортировка усложнится и станет более длительной. Если в отказ от движения судов через Красное море включится большее число компаний, то это может стать поводом для локального всплеска нефтяных цен.

Кратковременное давление на нефтяные котировки оказало и решение Анголы выйти из ОПЕК. Страна оказалась недовольна своей квотой, которую установили по итогам ноябрьского заседания картеля. Отраслевая статистика из США также не располагала к росту. Коммерческие запасы нефти выросли вопреки ожиданиям их снижения, а уровень добычи обновил исторический рекорд — 13,3 млн б/с (+0,2 млн). Коррекционный тренд нефтяного рынка, вероятно, подходит к завершению. В качестве поддержки котировок выступает лишь слабый доллар, который реагирует на смягчение риторики ФРС США. Таким образом, цена нефти Brent может завершить год вблизи отметки 80 долл. за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:

— На уходящей неделе индекс Мосбиржи подобрался к 3100 пунктам, чему способствовали цены на нефть, подтянувшиеся к 80 долл. за баррель Brent, а также небольшое ослабление рубля из-за сезонных факторов.

Финальные торговые сессии года на российском рынке акций обычно проходят спокойно, торговая активность замедляется тем сильнее, чем ближе длинные праздники. Часть инвесторов предпочитает перенести активные торговые действия на начало января из-за опасения реализации серьезного рыночного или геополитического негатива в течение праздников, другие для подстраховки на время частично перекладываются в иностранную валюту, что среди прочего может продолжить оказывать давление на рубль до конца года.

В целом информационный фон в оставшиеся декабрьские дни ожидается слабо насыщенным. В начале будущей недели большинство западных бирж замрут на время празднования католического Рождества. Во вторник от дивидендов очистятся акции Норникеля, на следующий день наступит очередь дивидендного гэпа в бумагах Газпром нефти. В четверг акционеры Магнита на всеобщем собрании акционеров обсудят вопрос утверждения дивидендов. В этот же день планируется старт торгов акциями Мосгорломбарда после IPO на Московской бирже.

Кроме того, отметим публикацию Росстатом двух блоков важной статистики — это ноябрьские объемы промышленного производства, розничных продаж и уровень безработицы в ноябре (27 декабря), а также декабрьские индексы деловой активности в производстве и секторе услуг (29 декабря).