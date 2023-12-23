Правительство одобрило новый вид преференциальных режимов для инвесторов

Правительство вчера внесло в Госдуму два законопроекта о создании международных территорий опережающего развития — новой разновидности преференциальных режимов для развития бизнеса в первую очередь на Дальнем Востоке.

В отличие от уже действующих в этом макрорегионе обычных территорий опережающего развития международная «модификация» прежде всего нацелена на привлечение партнеров и технологий из «дружественных» стран.

Создание МТОР обсуждается с сентября 2022 года. Как сообщил «Ъ» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, первые такие образования будут созданы до конца 2024 года, первые предприятия в них появятся в начале 2025-го. Переговоры, по словам министра, ведутся с Китаем и Индией, со странами Ближнего Востока и партнерами по ЕАЭС. Работа с потенциальными инвесторами на перспективные площадки ведется практически во всех регионах Дальнего Востока, пояснил Алексей Чекунков. Особенно активно — в приграничных (Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурская область, Еврейская автономная область, Бурятия).

Согласно внесенным законопроектам (основной и сопутствующие поправки к Налоговому кодексу), создаваться МТОР будут по решению федерального правительства или на основании международного договора. В договоре, как отмечается в пояснительной записке к первому проекту, могут быть «отражены дополнительные особенности осуществления деятельности на конкретной МТОР в зависимости от запросов иностранных инвесторов и интересов РФ».

Резидентами МТОР могут стать зарубежные и российские компании (в том числе с иностранным участием) — и это должны быть новые, то есть «свежесозданные» организации. Для резидентства им необходимо вложить не менее 500 млн руб. в проект по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Как поясняет Алексей Чекунков, это могут быть, в частности, проекты в машиностроении, по производству запчастей, товаров для энергетики и экспортно ориентированной продукции, а также в сфере переработки сельхозпродукции. Что существенно — проект должен быть согласован с правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока.

Особенностью МТОР станет возможность закрытия публичного доступа к информации об их резидентах для защиты от санкций.

При этом инвесторам будут предоставляться более длительные, чем в «обычных» ТОР, налоговые льготы: обнуление на десять лет обеих частей налога на прибыль (для федеральной части это обычно пять лет, для региональной — тоже пять, но с последующей пятилетней пониженной ставкой). Расширение преференций объясняется правительством тем, что в «обычных» ТОР «крайне ограниченно» представлены проекты, направленные на производство высокотехнологичной продукции (что связано с необходимостью больших и длительных капвложений). Также резиденты смогут применять в течение десяти лет пониженные ставки страховых взносов — 7,6% вместо 30% (в первоначальной версии проекта предлагалось применять все льготы в течение 20 лет, см. «Ъ» от 13 марта). Также возможно использование процедур свободной таможенной зоны.

Гендиректор консалтинговой группы «Гебель» Сергей Гебель отмечает, что десятилетние льготы «приближенно соответствует срокам, необходимым для создания производства, освоения технологий и старта полноценной деятельности». Ведущий научный сотрудник Центра пространственной экономики ИПЭИ РАНХиГС Александр Котов отмечает, что в сложившейся обстановке можно рассчитывать на дальнейший рост китайских инвестиций, прежде всего в сфере развития минерально-сырьевых центров. Кроме того, говорит он, МТОР могут стать основой для сотрудничества с Вьетнамом, а также с индийскими компаниями, прежде всего со специализацией в нефтегазовой, пищевой и химической промышленности.