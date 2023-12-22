В России изъяли около 290 000 дал нелегального алкоголя с начала 2023 года

Росалкогольтабакконтроль изъял порядка 289 400 дал нелегальной алкогольной продукции за 10 месяцев 2023 г., следует из отчета ведомства. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

С января по октябрь 2023 г., как отметили в службе, было проведено 321 надзорное мероприятие по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции (с апреля проверки проводятся на основе индикаторов риска из системы «Честный знак»). За аналогичный период 2022 г. служба провела только 12 проверок.

В рамках таких мероприятий было изъято 289 400 дал продукции, сумма наложенных штрафов составила 7,85 млн руб.

При пресечении нелегального оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи были введены ограничения «функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в отношении 84 участников алкогольного рынка. «Ограничен оборот более 263 000 дал алкогольной продукции», — говорится в документе.

В декабре 2022 г. пресс-служба Росалкогольрегулирования (РАР, прежнее название службы) сообщила «Ведомостям», что число заблокированных сайтов с незаконной продажей алкоголя в 2022 г. выросло вдвое по сравнению с показателями 2018 г. В течение 2022 г. в России заблокировали 6430 ресурсов, на которых содержались запрещенные законом предложения о дистанционной продаже алкогольных напитков, следует из данных РАР. В 2018 г. таких сайтов насчитывалось более чем вдвое меньше — 3163.