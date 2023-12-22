УК «Лидер» отсудила у Euroclear Bank 122,4 млн рублей

Арбитражный суд Москвы в пятницу, 22 декабря 2023 года, постановил полностью удовлетворить исковое заявление управляющей компании (УК) «Лидер» по взысканию с Euroclear Bank денежных средств в размере недополученного купонного дохода, следует из картотеки арбитражных дел. УК требовала взыскать с бельгийского депозитария сумму в размере 122,4 млн рублей.

У Euroclear есть около месяца на то, чтобы оспорить решение суда. В качестве третьих лиц по делу выступали специальный депозитарий «Инфинитум» и Национальный расчетный депозитарий (НРД, принадлежит к группе Мосбиржи). Это уже четвертый иск к Euroclear о возмещении заблокированных средств и активов, который удовлетворил российский суд. Ранее депозитарий проиграл дела против трех банков — «Санкт-Петербург», Росбанк и «МТС банк».

Ранее сообщалось, что УК «Лидер» подавала еще один иск к Euroclear Bank о взыскании 35,7 млн рублей. Согласно данным картотеки арбитражных дел, следующее заседание по нему было назначено на 22 января 2024 года.