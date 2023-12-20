Генпрокуратура Германии хочет изъять более €720 млн активов Мосбиржи

Пока Германия лишь заморозила активы российских компаний, попавших в санкционный список ЕС. Конфискации средств из фондов на фоне санкций еще не происходило. Как отмечает Spiegel, конфисковать могут деньги Мосбиржи, принадлежавшие «дочке» биржи в немецком филиале крупного американского банка J.P. Morgan. В июне 2022 года НРД попал под санкции ЕС, а эти активы были заморожены.

По данным Spiegel, в день, когда НРД попал под санкции, руководство филиала банка пыталось спасти эти активы от блокировки. «Дочке» немецкого J.P. Morgan поступило поручение, согласно которому более €720 млн должны были перевести на счет в Commerzbank другой дочерней компании Мосбиржи — Национальной клиринговой корпорации (НКК). Однако из-за санкций перевод был заблокирован.

Федеральное правительство ФРГ сообщало, что в 2022 в Германии были заморожены российские активы на сумму чуть менее €5 млрд. При этом, согласно документу Еврокомиссии, на который ссылалась Financial Times, €210 млрд замороженных российских активов находились в странах Евросоюза. По информации издания, €191 млрд активов хранится в Euroclear, еще около €19 млрд — у Франции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.