Процентные ставки по вкладам превысили 17%

После 15 декабря, когда Центробанк повысил ключевую ставку с 15 до 16%, условия по депозитам изменили большинство игроков рынка, отметила менеджер продукта «Вклады» в «Сравни» Мария Татаринцева. По ее словам, все крупные банки из топ-30 пересмотрели показатели по этому продукту, повысив ставки в диапазоне 0,5−2 п.п. Сейчас самые высокие ставки на рынке предлагают по краткосрочным продуктам (на три-шесть месяцев). На долгосрочные (на один-три года) они не дают высокие проценты, поскольку ожидают очередного заседания по ключевому показателю и не замораживают условия по депозитам надолго, поделилась эксперт.

Рост доходности краткосрочных депозитов ускорился в начале декабря, зафиксировали и в «Финуслугах». В результате средние значения ставок по предложениям на три месяца достигли 13,66%, а на полгода — 13,85%. Проценты по вкладам на год равны 12,59%. В целом привлекательность депозитов с начала декабря улучшили 32 банка из числа топ-50, рассказали «Известиям» в «Финуслугах».

Крупнейшие финансовые организации сообщили, что поднимали ставки по вкладам в декабре несколько раз. Например, в Абсолют Банке — четырежды. А в Совкомбанке — трижды. Ставки по депозитам в сторону увеличения пересмотрели в банке «Дом.рф», МТС Банк, УБРиР. Диапазон повышений составил 0,5−2 п.п. В «Сбере», ВТБ, Альфа-банке, Газпромбанке и Росбанке также подняли доходность по сберегательным продуктам до 16−16,5% годовых.

По оценкам экспертов, существенное повышение ставок по сберегательным продуктам в дальнейшем уже маловероятно.